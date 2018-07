„Als Fremde angekommen, als Freunde wieder abgereist“ – so beschreiben einige Teilnehmer des Partnerschaftskreises Simmern-Migennes ihre Gefühle. Zum 49. Mal trafen sich Delegationen der Partnerstädte, diesmal in Frankreich. Insgesamt waren 52 Leute in Simmern aufgebrochen, um die Partnerstadt in Burgund an der Yonne zu besuchen. Der Jüngste auf dieser Reise war gerade zwei Jahre alt geworden. Von den Hauderern und den Modelleisenbahnern waren Vertreter mitgekommen, um die Verbindung zu ihren Partnervereinen „art libre espace“ und „rail 98“ zu pflegen. Die französischen Freunde hatten für eine ganze Woche eine größere Ausstellung mit Bildern aus Simmern organisiert.

In den Reden der Bürgermeister Nikolay (Simmern) und Boucher auf französischer Seite wurde mit Nachdruck darauf verwiesen, wie wichtig gerade bei den aktuellen politischen Entwicklungen die Freundschaft zwischen den Menschen ...

