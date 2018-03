Die Verbandsgemeinde Simmern wird beim Wasser zum Pionier in Rheinland-Pfalz – zumindest, was die Erfassung der Verbrauchsdaten anbelangt. Seit zwei Jahren läuft in der VG ein Umstellungsprozess auf ein per Funk gesteuertes Wasserzähler-System, in dessen Zuge bereits mehr als 4000 von gut 6000 Geräten umgestellt worden sind. Bereits zur letzten Jahresablesung wurden erstmalig die Daten der Wasserzähler per Funksignal übertragen werden. „Uns ging es vor allem um den Vorteil für die Bürger“, sagt Bürgermeister Michael Boos, der hinter dem Pionierprojekt steht. Das System erleichtert die Datenerhebung für Verbraucher wie Verwaltung, gefällt aber nicht jedem.

Aufwand ist zuletzt stark gestiegen In den vergangenen Jahren ist der Aufwand beim Ablesen von Wasserzählern für die Behörde immer größer geworden. „Der bürokratische und auch der finanzielle Aufwand ...

