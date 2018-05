Frisches vom Simmerner Wochenmarkt, verquickt mit einem Film und der komplexen Technik die in mechanischen, handgetriebenen Rechenmaschinen zu finden ist, diese ungewöhnliche Melange wird bei der nächsten Kino-Museumsnacht am heutigen Freitag, 1. Juni, den Besuchern serviert. Im Rahmen der zurzeit im Hunsrück-Museum laufenden Ausstellung „18 x 29 = ? Rechenmaschinen“ läuft um 19 Uhr im Pro-Winzkino der Film „ The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben“ über die Leinwand.

Während des Zweiten Weltkriegs gelingt es englischen Mathematikern den deutschen Verschlüsselungscode zu knacken. Das brachte den Alliierten Truppen, welche die Invasion des Festlands planten, kriegsentscheidende Informationen. Simmerns Museumsdirektor Fritz Schellack, ...

