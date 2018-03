Showtanzfestival bricht alle Rekorde

Aus unserem Archiv

Mastershausen

Der MKV Kälwerkäpp kann mit gutem Recht stolz auf sein närrisches Programm und auf alle Aktiven sein. Das Showtanzfestival, das in diesem Jahr zum zwölften Mal in der toll geschmückten Bürgerhalle stattfand, brach alle Rekorde. Nicht nur, was die Zuschauerzahlen betrifft. Auch die Tanzgruppen, die ihrem Publikum Unterhaltung vom Allerfeinsten boten, hatten wieder zugelegt. Insgesamt waren 19 Tanzgruppen angereist, um ihrer Leidenschaft für den Showtanz zu frönen, um sich untereinander zu messen und um Spaß zu haben.