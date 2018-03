Schönste Dörfer im Rhein-Hunsrück-Kreis gekürt

Die Kreissieger des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest: In der Hauptklasse hat es Mörschbach auf den ersten Platz geschafft. Die von der Jury punktgleich bewerteten Dörfer Tiefenbach und Norath landeten beide auf Rang zwei.

Rhein-Hunsrück – Die Kreissieger des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest: In der Hauptklasse hat es Mörschbach auf den ersten Platz geschafft. Die von der Jury punktgleich bewerteten Dörfer Tiefenbach und Norath landeten beide auf Rang zwei.

In der Sonderklasse (Gemeinden, die bereits in den Vorjahren erfolgreich teilgenommen haben) hat Kratzenburg vor Riesweiler und Kisselbach das Rennen gemacht.



Die Gemeinden Mörschbach, Tiefenbach, Norath und Kratzenburg haben sich zugleich für den Gebietsentscheid qualifiziert. Die Gebietskommission besichtigt diese Dörfer in der Zeit vom 31. Mai bis 22. Juni. Zwölf Gemeinden kämpften mit guten Ideen und vorbildlich realisierten Projekten um Platzierungen.

Bewertet wurden unter anderem Leitbilder für die Dorfentwicklung, bürgerschaftliches Engagement, bauliche Gestaltung und die Einbindung des Ortes in die Landschaft. Die Jury hatte es nicht leicht, den Sieger der jeweiligen Klasse zu ermitteln, was sich in den knappen Endergebnissen widerspiegelt.