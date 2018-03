Sarah Hulten bleibt dem Weinbau treu: Mit Helfern zum ersten Wein aus dem eigenem Wingert

Ein Stück Kulturlandschaft am Rhein und damit auch die Geschichte zu erhalten, das hat sich die ehemalige Mittelrhein-Weinkönigin Sarah Hulten auf die Fahnen geschrieben. Aus diesem Grund kaufte die Jungwinzerin Anfang des Jahres 2017 einen alten, brach liegenden Weinberg in der Steillage oberhalb von Leutesdorf. Ihr Ziel: Sie will dort wieder Reben anpflanzen, um eigenen Wein zu machen.

Ihren ersten eigenen Wein hat die 26-jährige Sarah Hulten dank Unterstützung des Weinguts Selt schon hergestellt. 2021 soll es den ersten Wein von den Reben ihres alten Weinbergs geben, den sie gekauft hat. Der aber ist dann komplett für die Rebstockpaten gedacht.

Foto: Sascha Ditscher

Einen Teil des langen, beschwerlichen Weges dorthin hat die 26-jährige Jungwinzerin bereits hinter sich. Denn von den knapp 1800 Quadratmetern Fläche hat sie bereits zweieinhalb Terrassen – also die Hälfte – freigelegt. Kein leichter Job. Schließlich galt es, teils zwei Meter hohe Brombeerhecken zu entfernen. Und das ohne den Einsatz von Herbiziden. Um das zu bewerkstelligen, verbrachte Hulten im Sommer jede freie Minute im Wingert hoch über Leutesdorf. „So wie andere in ihrer Freizeit ins Fitnessstudio gehen, bin ich halt im Weinberg. Es ist unheimlich viel Handarbeit“, sagt die Jungwinzerin. Mit dem bisher Erreichten ist sie sehr zufrieden. „Jetzt sieht man wieder, dass es ein Weinberg ist. Das ist schon ein tolles Gefühl“, freut sie sich. Im März, so erzählt sie, könne als nächster Schritt die Bepflanzung erfolgen.

Weinbergsterrassen sind Biotope

„Alte Weinbergsterrassen sind Biotope, die Menschen geschaffen haben. Dort haben sich Tier- und Pflanzenarten angesiedelt, die sonst nicht da wären. Deshalb sind sie besonders erhaltenswert“, begründet Hulten, warum ihr ihr Projekt, das sie „Plan R“ nennt, so am Herzen liegt. „Ich freue mich über jeden, dem ich das vermitteln kann und der selbst mit anpacken möchte“, fügt sie hinzu. Deshalb ist es ihr auch ein Anliegen, die Menschen bei ihrem Vorhaben mitzunehmen. Wer möchte, kann Hultens „Plan R“ über Crowdfunding unterstützen. Dafür erhalten die Förderer des Projekts ein Dankeschön. Das kann eine Flasche von Hultens erstem eigenen Wein sein, den sie mit Unterstützung des Weinguts Selt hergestellt hat und der 2017 im Jungwinzerwettbewerb von Selection goldprämiert wurde, oder eine Rebstockpatenschaft und jedes Jahr eine Flasche Wein. „Rebstockpaten können gern mit in den Weinberg kommen, sich alles anschauen oder auch ihre Rebe selbst pflanzen“, sagt Hulten. „Der Höhepunkt ist dann im Jahr 2021, wenn es zum ersten Mal Wein von der eigenen Rebe gibt“, fügt sie hinzu. Denn der soll vorrangig an die Rebstockpaten gehen.

Von Reben über Weinfass bis zu Trockenmauern...

Doch bis es so weit ist, bleibt noch einiges zu tun. Mit dem Geld aus dem Crowdfunding soll das gekauft werden, was die Jungwinzerin benötigt, um loslegen zu können. „Da ich eine Quereinsteigerin bin und kein Weingut besitze, muss vieles angeschafft werden“, erläutert Hulten. Das sind zum Beispiel die Reben und die Drahtanlage. Außerdem muss noch ein Weinfass her. Darüber hinaus hat die Jungwinzerin auch noch die komplette Sanierung der Trockenmauern vor der Brust. Wer Hulten bei ihrem „Plan R“ durch Crowdfunding unterstützen möchte, hat noch bis zum 18. Januar Zeit. „Bis dahin muss das Fundingziel erreicht sein sein“, meint die Jungwinzerin. Sie hat schon einen Riesling im Auge, den sie anpflanzen möchte: den Klon eines alten Moselrieslings aus dem Jahr 1896. „Das alte Genmaterial passt zu einem alten Weinberg“, findet sie und ergänzt: „Denn schließlich geht es mir ja auch darum, Tradition und Moderne zu verbinden.“

Von unserer Redakteurin Silke Müller