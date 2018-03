Rückblick auf Stolpersteinverlegung in Kirchberg: Harry Raymon bewegt die Erinnerung

Als Zeitzeuge hatte ihn die Stadt eingeladen, der Verlegung der Stolpersteine zum Gedenken an ehemalige jüdische Mitbürger Kirchbergs beizuwohnen. Sehr bewegt und mit den Tränen kämpfend, verfolgte Harry Raymon am 7. November, wie Gunter Demning vor seinem ehemaligen Elternhaus in der Kappeler Straße fünf Stolpersteine verlegte. Als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie war er hier 1926 geboren worden. Zehn Jahre später floh er mit seiner Familie vor den Nazis in die Vereinigten Staaten. Heute lebt Raymon in München.

Zeitzeuge Harry Raymon (rechts) beobachtet tief bewegt, als Gunter Demnig am 7. November Stolpersteine für seine Familie vor seinem ehemaligen Haus in Kirchberg verlegt.

Die Stadt Kirchberg hatte Raymon gebeten, seine Gedanken zur Verlegung der Stolpersteine aufzuschreiben und einen Bericht darüber aus jüdischer Sicht zu verfassen. Sein Fazit: „Die Stadt hat ein beispielloses Zeichen gesetzt. Unwiederholbar die Eindrücke und Empfindungen.“ Der Rhein-Hunsrück-Zeitung hat Harry Raymon seinen Bericht, der den Titel „Sie verbreiten sich glänzend“ trägt, zukommen lassen, den wir gern abdrucken. Die Aufzeichnungen Raymons im Wortlaut:

„,Was haben Sie dabei empfunden?' Eine Frage, die in einem Interview selten fehlt, soll sie doch dem Befragten die Chance bieten, seine menschliche Seite vorzuführen. War sie auch erwartet worden, ein Zögern des Antwort-Suchenden dürfte nicht verwundern. Wem fällt es leicht, Gefühle zu beschreiben? In diesem Fall handelte es sich um einen alten Kleiderbügel.

Nach dem Beschluss des Stadtrats von Kirchberg im Hunsrück, an die früheren jüdischen Bürger mit dem Verlegen von ,Stolpersteinen' zu erinnern, war viel Zeit und Energie mit Planen verbracht worden. Neben einem von Schülern organisierten Empfang bot das ausgearbeitete Programm unter anderem Vorträge und Konzerte an, einen Gedenkgottesdienst sowie einen von Schülern organisierten Empfang. Mit der Einladung als Zeitzeuge war eine Lesung meines autobiografischen Romans „Einmal Exil & zurück“ verbunden.

Den Kleiderbügel hatte Stadtbürgermeister Udo Kunz zuhause ausfindig gemacht. Ein Zufall? Das Holzstück stammt aus dem Jahr 1925 erbauten, noch stehenden Geschäftshaus Kappeler Straße 5, der ehemaligen Bahnhofstraße. Wie die Beschriftung auf der Unterseite des Bügels zeigt, war bis zum Jahr 1935 auf den Fenstern des ehemaligen Tuch- und Kleidergeschäfts, das Firmenzeichen „Gebrüder Heymann“ zu lesen. Die Brüder waren mein Vater Max, und dessen Bruder David. Aus kleinsten Verhältnissen kommend – wie stolz müssen die darauf gewesen sein, ein Haus zu bauen und in Besitz nehmen zu können!

Aufgrund der Beschriftung, packte Bürgermeister Kunz den Kleiderbügel in eine Plastiktüte, um bei seiner Begrüßungsrede mir ein Geschenk daraus zu machen. Doch: Anstatt in meinem Kleiderschrank unbemerkt sein Dasein zu fristen, schien mir, dass das mit dem Firmennamen bestückte gebogene Stück Holz als Teil der Stadtgeschichte, dort wo es gefunden, besser aufgehoben war.

Was aber war mit dem Empfinden bei all dem? Bewunderung für die glatt funktionierende Organisation der Woche und Erstaunen über das Auftauchen des Kleiderbügels schienen, als Reaktion, das Stärkste, was ich an Emotionen zu bieten hatte. Nun dann – Nostalgie?

Mir wurde während meines Aufenthalts eine ganze Wohnung zur Verfügung gestellt. In der Eifelgasse! Hier, in der Eifelgasse hatte doch, meiner Erinnerung nach, ein ganz kleines Häuschen gestanden, in dem der Opa Leopold, der Viehhändler gewesen war, mit Frau Adelheid sechs Kinder großzog, auch die beiden Brüder. Aber Nostalgie? Blieb diese aus, weil die Ferienwohnung zu modern und das Häuschen verschwunden war? Oder verhinderten unerfreuliche Temperaturen das Aufkommen derartiger Gefühle?

Dann der Anlass! Gunter Demnig, Künstler und Erfinder der Stolpersteine, war im Ort um – wie es hieß – die ersten zweiundzwanzig der mit Messing überzogenen Steine zu verlegen. Auch vor dem früheren Geschäftshaus in der Kappeler Straße Nummer 5.

Im Hinterhof spielten einst Cousine Juliane und ich unter einen Birnbaum. Seine Früchte waren ungenießbar. Doch duldeten seine Zweige das Hindurchzwängen der Sonnenstrahlen, um das Wasser in der Blechwanne zu erwärmen, in der wir plantschten.

Erinnerungen an den „Bäreflare“

Den Birnbaum gibt es nicht mehr. Der Gedanke daran rief jedoch die Erinnerung an eine beliebte Spezialität wach, ein Gebäck – vielleicht nur im Hunsrück zu haben – den „Bäreflare (Birnenfladen). Aus Stücken einer roh nicht essbaren Birnensorte wird eine mit Zimt gewürzte Paste gewonnen und als Belag auf Hefeteig gebacken. Seit der Emigration hatte ich nie mehr daran gedacht!

Demnig, von dem Frankfurter Bluesmusiker Manfred Häder musikalisch begleitet, hatte begonnen, vor dem Haus in der Kappeler Straße 5 Platz für die Stolpersteine zu schaffen. Ein Junge, Schüler der mitwirkenden Gesamtschule, näherte sich mir, um mit einer Rose Danke für meine Teilnahme an der Veranstaltungswoche zu sagen. Dabei kühl zu bleiben, wurde schwieriger.

Nach kurzer Zeit glänzten im Bürgersteig vier der von Messing überzogenen Steine, eingraviert mit dem Namen der einst hier Wohnenden – auch meinem. Selten, wenn überhaupt, dürfte zuvor einer der so Geehrten bei dem Verlegen anwesend gewesen sein.

Das Programm sah vor, dass in der Aula der Gesamtschule später ein Interview von zwei Schülern, Marie K. und Kilian Sch., geführt werde. Die beiden waren sehr gut vorbereitet, hatten das, was sie über Emigration und Neubeginn wissen wollten, auf Spickzetteln notiert. Was es war, dass dann zu dem mir peinlichen Vorfall führte, bleibt ein Rätsel. In dem Bemühen, auf eine der Fragen die richtige Antwort in Worte zu fassen, brach ich auf offener Bühne unkontrolliert in Tränen aus. Was war die Frage, was der Inhalt? Sie fielen mir nicht mehr ein, auch jetzt nicht – habe sie wohl verdrängt.

Inzwischen hat Demnig in über 20 Ländern mehr als 60.000 Steine verlegt. In München erwies sich die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde als Gegnerin. Mit ihren Äußerungen, darunter auch die, dass ihrer Überzeugung nach ,mit den Stolpersteinen die Opfer zum zweiten Mal in den Dreck gezogen würden', konnte sie den Stadtrat beeinflussen, das Verlegen auf städtischem Boden zu untersagen. Erfolg hat sie damit auch andernorts, wie zum Beispiel in der Stadt Fulda, die das Verbot von Stolpersteinen – wie bei Google zu erfahren – mit dem Hinweis auf München rechtfertigt.

Steine verschwinden immer wieder

Nicht auszuschließen ist, dass sich auch eine aus antisemitischer Gesinnung gewachsene Gegnerschaft zu den Steinen mit demselben Hinweis verteidigen lässt. Gerade machen Schlagzeilen über das Verschwinden von 16 Stolpersteinen im Neuköllner Stadtteil Britz die Runde. Gunter Demnig weiß von 650 herausgerissenen Steinen, seit er mit dem Projekt vor zwanzig Jahren begann. Es ist mehr als eine Vermutung, dass die Verantwortlichen dafür im rechtsextremen Milieu zu finden sind.

Sorge wächst angesichts zunehmender antisemitischer Ausschreitungen. Mit ihrer Stolperstein-Woche hat die Stadt Kirchberg ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen dagegen! Einmal beschlossen, halfen Privatinitiativen und großzügige Mäzene – neben der bereitwilligen Teilnahme sämtlicher Institutionen – sowie stark motivierter Lehrer und Schüler der Gesamtschule, das Vorhaben zu verwirklichen. Eine exemplarische Leistung – nachahmenswert.

Zu wünschen wäre, dass sich größere Städte, die auch eine viel größere Öffentlichkeitswirksamkeit zu bieten haben, sich ein Beispiel daran nähmen. Bekanntlich wachsen aus kleinen Samenkörnern oft sehr große Pflanzen. Auf jeden Fall verdient es die Stadt, dass man ihr und ihren Bewohnern zu dieser Woche der gelebten Toleranz gratuliert.“

Anmerkung der Redaktion: Auch in unserer Region wurden 2017 Stolpersteine entwendet. Wenige Stunden, nachdem sie in Boppard verlegt worden waren, wurden sie gewaltsam aus dem Pflaster gerissen – der Täter konnte trotz existierender Videoaufnahmen bislang offensichtlich nicht ausfindig gemacht werden.