Roter Riesling hat Premiere: 930 Setzlinge bei Oberwesel in die Erde gebracht

Ist der Rote Riesling eine Antwort auf den Klimawandel? Christiane Lambrich-Henrich vom Dellhofener Weingut Goswin Lambrich setzt auf diese uralte Rebsorte. In einer Steillage im Oberweseler Martinsberg wurden jetzt erstmals am Mittelrhein 930 Setzlinge auf einer 1700 Quadratmeter großen Fläche gepflanzt. In drei Jahren weiß sie mehr, dann werden nämlich die ersten Trauben gelesen.

Beim Pflanzen des Roten Rieslings in der Toplage des Martinsbergs. Foto: Werner Dupuis

Die hektische Weinlese 2014 ist noch bei vielen Winzern in schlechter Erinnerung. Intensiver Regen bei relativ hohen Temperaturen im September hatte zur Folge, dass viele Beeren sich mit Wasser vollsaugten, aufplatzten und Fäulnis entwickelten. In vielen Lagen blieb ein großer Anteil fauler Trauben Stock. Nur durch eine rasche selektiven Ernte konnte der Jahrgang gerettet werden.

Seinen Namen hat der Rote Riesling von der rötlichen Farbe der Beeren. Gekeltert wird daraus ein Weißwein. Er gilt als Urform des Rieslings. Die Beeren sind etwas kleiner, und die Haut ist etwas dicker als beim klassischen Weißen Riesling. Das schützt die sensiblen Trauben vor dem Aufplatzen und verhindert das Eindringen von Fäulnis. Das Mostgewicht ist etwas höher, die Mostsäurewerte sind in etwa gleich.

Die Weine des Roten Rieslings werden von Kennern und Genießern im Vergleich zu seinem klassischen Bruder fast immer als kräftiger, stoffiger und extraktreicher beschrieben. Der Säuregehalt ist etwas geringer. Geschmacklich tendiert er zu weißen Früchten wie Birne und wird als zarte Variante des herkömmlichen Rieslings wahrgenommen.

Optisch im Glas hat der Wein einen gelblichen Ton, vergleichbar mit dem Grauburgunder. Die Ansprüche an den Standort sind nahezu identisch mit seinem weißen Bruder. Deshalb passt er auch maßgeschneidert zu den mineralischen Schieferböden des Mittelrheins. Von der gefürchteten Kirschessigfliege – so die Erfahrung von der anderen Seite des Rheins – blieb der Rote Riesling bisher verschont.

Für den neuen Weinberg am Martinsberg bedurfte es einer Sondergenehmigung. In Rheinland-Pfalz ist der Rote Riesling nämlich amtlicherseits nicht zugelassen. Im Gegensatz zum benachbarten Hessen. Im Rheingau und an der Bergstraße kann diese Rebsorte ohne besondere Regularien gepflanzt werde. Zurzeit sind in Hessen rund 30 Hektar damit bestockt. Die Rebenstecklinge wurden mit einer GPS-gesteuerten Pflanzmaschine gesetzt. Dank der satellitengesteuerten Vermessung ist kein aufwendiges Auszeilen mehr erforderlich. In einem Arbeitsgang werden die Rebstöcke zusammen mit den Pflanzstäben in die Erde gebracht. Selbst in steilsten Lagen ist dies möglich. Von einer Raupe aus wird der mit zwei Helfern besetzte Pflanzschlitten mit einer Stahltrosse abgeseilt.

Rund zwei Stunden dauerte das Pflanzen der 930 Setzlinge. Früher hätte die Aktion laut Winzer Gerhard Lambrich gut zwei Tage gedauert. Für jeden Steckling hätte manuell ein Loch ins Erdreich gebohrt werden müssen, in das die junge Rebe mit viel Gefühl, inklusiv einer Gabe Torf und Dünger vorsichtig bugsiert wurde.

Ein Bewässerungssystem wird in den ersten Jahren behilflich sein, dass der Rote Riesling im Martinsberg wächst und gedeiht.