Rheinböllen stemmt sich gegen Fusion mit Simmern

Die Verbandsgemeinde Rheinböllen wehrt sich mit aller Macht gegen eine mögliche Fusion mit ihren Nachbarn in Simmern oder St. Goar-Oberwesel. Entsprechenden Plänen hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend eine Abfuhr erteilt. Der SPD-Antrag, „unverzüglich Gespräche mit der Verbandsgemeinde Simmern aufzunehmen“, wurde mit 16:9 Stimmen abgeschmettert.

Das Rathaus mit dem Brunnen aus dem Vorplatz liegt im Herzen Rheinböllens. Hierher sollen in Zukunft mehr Touristen kommen. Foto: Werner Dupuis

Rheinböllen – Die Verbandsgemeinde Rheinböllen wehrt sich mit aller Macht gegen eine mögliche Fusion mit ihren Nachbarn in Simmern oder St. Goar-Oberwesel. Entsprechenden Plänen hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend eine Abfuhr erteilt. Der SPD-Antrag, „unverzüglich Gespräche mit der Verbandsgemeinde Simmern aufzunehmen“, wurde mit 16:9 Stimmen abgeschmettert.

Wohin soll die Reise gehen? Die Verbandsgemeinde Rheinböllen wehrt sich mit aller Macht gegen eine mögliche Fusion mit ihren Nachbarn in Simmern oder St. Goar-Oberwesel. Entsprechenden Plänen hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend eine Abfuhr erteilt. Foto: Werner Dupuis

Hintergrund: Am 30. Juni endet die sogenannte Freiwilligkeitsphase der rheinland-pfälzischen Kommunal- und Verwaltungsreform. Sie sieht vor, dass nur Verbandsgemeinden, die bei Einwohnerzahl, Fläche und Zahl der Ortsgemeinden bestimmte Mindestkriterien erfüllen, selbstständig bleiben können.

Mit größeren Verwaltungseinheiten möchte das Land auf die demografische Entwicklung reagieren. Verbandsgemeinden, die die Mindestkriterien nicht erfüllen – dazu zählen im Rhein-Hunsrück-Kreis St. Goar-Oberwesel und eben auch Rheinböllen – sollen sich einen Fusionspartner suchen.



Lose Gespräche hat VG-Bürgermeister Arno Imig bereits mit seinen Kollegen Thomas Bungert (St. Goar-Oberwesel) als auch Manfred Faust (Simmern) geführt. Ergebnis: Obwohl die Mittelrheiner auf einer Liste stehen, die ganz deutlich eine Fusion voraussetzt, zeigt St. Goar-Oberwesel den Rheinböllenern die kalte Schulter. Anders dagegen Simmern.

Dort hat der Verbandsgemeinderat schon im vergangenen Jahr Manfred Faust aufgefordert, in Verhandlungen mit dem östlichen Nachbarn zu treten. Das Grundinteresse in Simmern ist vorhanden, auch wenn die VG selbst alle Kriterien bei Weitem erfüllt. Doch geht man davon im Simmerner Land aus, dass eine „Ehe“ mit Rheinböllen Sinn ergeben würde – es könnte eine starke Achse entlang der Verkehrsadern A 61 und B 50 entstehen.



Entsprechenden Bestrebungen hat man sich in Rheinböllen bisher widersetzt. Mehr noch: Im März 2011 sprach sich der VG-Rat nachdrücklich für einen Erhalt der VG Rheinböllen aus. Ob dies den Rheinböllenern langfristig etwas bringen wird, ist mehr als fraglich. Denn im Gesetz heißt es wörtlich: „Eine Gebietsänderung, ... die nicht freiwillig erfolgt, ... wird ohne deren Zustimmung durch Gesetz geregelt.“



Mit einer Zwangsfusion haben den Rheinböllenern auch schon Staatssekretärin Heike Raab und Roger Lewentz gedroht. Der Innenminister hatte Bürgermeister Arno Imig erst kürzlich in einem Schreiben unmissverständlich klargemacht: „Ich empfehle der Verbandsgemeinde Rheinböllen, den noch verbleibenden Zeitraum der Freiwilligkeitsphase für Verhandlungen mit einer Nachbarkommune über einen freiwilligen Zusammenschluss zu nutzen.“ Die Freiwilligkeitsphase endet mit Ablauf des nächsten Monats.



Darauf wies SPD-Fraktionssprecher Manfred Klaßen den Rat ausdrücklich hin. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, zitierte er Michail Gorbatschow in seiner Antragsbegründung. „Die Verbandsgemeinde Rheinböllen läuft Gefahr, mit Oberwesel zwangsfusioniert zu werden. Das Gesetz spricht da eine klare Sprache. Staatssekretärin Raab hat betont, dass es für uns keine Ausnahmeregelung geben wird, und uns deutlich gemacht, dass wir mit einer Zwangsfusion rechnen müssen.“

„Es wird ernst für uns“, hob Manfred Klaßen hervor und verwies auf die Prioritätenliste des Landes, auf der St. Goar-Oberwesel ganz oben stehe. „Mit wem sollten die denn fusionieren, wenn nicht mit uns? Die erfüllen die Bedingungen nicht, und wir erfüllen die Bedingungen auch nicht.“ Der SPD-Fraktionschef wies darauf hin, dass Hunsrücker und Mittelrheiner völlig unterschiedliche Interessen hätten. „Dort gibt es Weinbau, bei uns Landwirtschaft; dort Tourismus, bei uns Industrie; dort Bahnlärm und bei uns Windkraft.“ Das passe nicht zusammen.



Klaßen erinnerte daran, dass eine Schließung des Finanzamtes St. Goar im Gespräch sei. „Dann würde ein öffentliches Gebäude leerstehen. Das wäre ein idealer Verbandsgemeindesitz. Wir sollten nicht glauben, dass wir bei einer Fusion mit Oberwesel automatisch als die Stärkeren hervorgehen.“ Eine Fusion mit Simmern böte sich an, weil es dort viel mehr Berührungspunkte gebe und beim Forst, bei Schulen und der Abwasserversorgung bereits zusammengearbeitet werde. „Ich sage es nur ungern: In Rheinböllen gibt es einen CDU-Bürgermeister, und in St. Goar-Oberwesel gibt es einen CDU-Bürgermeister. Da wäre die rot-grüne Landesregierung doch froh, wenn sie einen davon über die Fusion wegbekäme.“



Klaßens Ausführungen brachten erwartungsgemäß CDU-Fraktionssprecher Wulf-Hagen Lorenz auf die Barrikaden. „Wir müssen Flagge zeigen für den Erhalt unserer Verbandsgemeinde, dazu sind wir gewählt worden, das ist unsere Pflicht.“ Klaßen unterbreite ein „unmoralisches Angebot“. Die Kommunalreform mache nur Sinn, wenn auch die Kreisgrenzen kein Tabu seien. „Die Ortsgemeinden und die Stadt Rheinböllen sind in unserer Verbandsgemeinde bestens aufgehoben. Hier hat die Verwaltung ein offenes Ohr, hier herrschen kurze Wege und Bürgernähe. Bei einer Fusion verlieren alle Bürger in unserer Verbandsgemeinde – ob es ums Schwimmbad oder um Baugebiete geht. Wir haben dann einen geringeren Einfluss im Rat.“



Hauptsächlich verwies Lorenz auf ein Gutachten, das vom Innenministerium in Auftrag gegeben wurde. Es soll Ausnahmegründe bei einer Unterschreitung der Einwohnerzahl untersuchen.



Genau darauf zielte auch Dieter Stauer (FWG) ab. „Dieses Gutachten zeigt mir, dass das Ministerium ins Grübeln gekommen ist. Ich interpretiere daraus, dass das Land uns die Möglichkeit geben wird, so zu bestehen, wie wir jetzt sind. Unser Istzustand ist sehr gut, bei 44 Ortsgemeinden (mit Simmern) bin ich nicht davon überzeugt. In Kirchberg mit seinen 40 Gemeinden herrscht eine ganz andere Situation, Rheinböllen wäre Simmern unterlegen.“



Stauer liebäugelt dagegen eher mit St. Goar-Oberwesel. „Da wäre zumindest die Augenhöhe vorhanden. Außerdem ist es nicht gottgegeben, dass Hunsrück und Rhein nicht zusammenpassen. Dem SPD-Antrag kann ich nicht zustimmen.“



Dagegen warb Charlotte Clement (FDP) für weitere Gespräche mit dem westlichen Nachbarn. Ihr Fraktionskollege Thomas Auler ergänzte: „Eine Fusion mit Oberwesel könnten wir in Riesweiler nie und nimmer verkaufen. Es gibt viele Verbandsgemeinden im Land, die größer sind als Simmern-Rheinböllen. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.“



Rheinböllens Stadtchef Siggi Herrmann (SPD) outete sich als Befürworter der VG Rheinböllen. „Aber: Auch für uns gilt das Gesetz. Deshalb sollten wir mit möglichen Partnern jetzt reden, denn bei einer Zwangsfusion gibt es nichts mehr zu verhandeln.“



Hans-Josef Bracht (CDU) und Bürgermeister Arno Imig (CDU) warben leidenschaftlich für den Erhalt der VG. Das Abstimmungsergebnis war entsprechend deutlich. Klar ist aber auch: Es wird nicht die letzte Diskussion zu diesem Thema gewesen sein. Markus Lorenz