Rhein steigt weiter an: Am Mittelrhein laufen Hochwasser-Vorbereitungen

Das Sturmtief „Burglind“ ist abgezogen, eine neue, bekannte Gefahr bedroht den Mittelrhein: Hochwasser. Der Wasserstand des Rheins steigt stetig. Bis Samstag wird ein Pegelstand in Kaub bis zu 592 Zentimeter vorhergesagt (Stand Donnerstag 16 Uhr).

Die ersten Landungsbrücken in Boppard können nicht mehr betreten werden. Bis Samstag wird sich Vater Rhein sanft etwas vom Uferbereich erobern und sein Bett verlassen. Die Fußgängerunterführung in Bad Salzig ist bereits geflutet. Fußgänger müssen die Bundesstraße 9 an der Ampel überqueren, die ihren Betrieb aufgenommen hat. Noch gehen Mensch und Tier auf dem Parkplatz im Stadthafen von St. Goar spazieren.

Von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag ist der Wasserstand mehr als einen halben Meter von 406 auf knapp 460 Zentimeter angewachsen, Tendenz steigend. An diesem Freitag soll der Wasserstand 499 bis 524 betragen.

Die Bauhöfe in den Städten stellen sich auf die Fluten ein

Die Bauhöfe am Mittelrhein sind in Alarmbereitschaft. Vorsorglich werden Sitzbänke vom Rheinufer abgerückt oder teilweise abtransportiert. Mülleimer und Parkuhren demontiert. „Wir stellen uns allmählich auf Hochwasser ein“, sagt Richard Renzler vom Bauhof Oberwesel. Die Kollegen in St. Goar und Boppard verfahren ähnlich.

Bei einem Wasserstand von 490 Zentimeter (Pegel Kaub) trifft der Rhein festen Oberweseler Boden in Höhe der Köln-Düsseldorfer-Landungsbrücke. Hier gibt es in Oberwesel zuerst nasse Füße. Bei 492 Zentimeter muss die Abfahrt von der Bundesstraße 9 ins Oberweseler Zentrum an der Schaar (Eisenbahnunterführung) wegen Hochwassers gesperrt werden. Bei 590 Zentimetern am Pegel Kaub ist Schluss auf der Bundesstraße 9, die dann parallel zum Stadtkern von Oberwesel voll gesperrt werden muss.

Der Bauhof St. Goar hat die ersten Sperrschilder am Stadthafen im vorderen Bereich zum Wasser hin aufgestellt. Bedingt durch die steigenden Fluten ist die Zufahrt zur Fähre etwas geändert und ein Teil des Parkplatzes an der Fähre gesperrt. Nach dem Umbau der B 9 im Zentrum von St. Goar konnten noch keine Erfahrungen in Sachen Hochwasser gesammelt werden. Der Quickdamm, der die Innenstadt von St. Goar vor Wasserfluten schützen soll, ist in Vorbereitung. Er wird benötigt, wenn ein Wasserstand von rund 600 Zentimetern prognostiziert ist. Er soll verhindern, dass die Innenstadt überflutet wird.

Fußgängerpromenade Boppard steht ab 480 Zentimeter unter Wasser

Am Bopparder Rheinufer ist die tiefste Stelle im Bereich des Krankenhauses. Bei rund 480 Zentimetern am Pegel Kaub wird hier die Fußgängerpromenade allmählich überspült. Die ersten Landungsbrücken können nicht mehr betreten werden, weil sich das Wasser bereits sanft darüber gelegt hat.

Die Fähren am Mittelrhein sind derzeit noch betriebsbereit. Je nach Wasserstand in den kommenden 24 Stunden muss ein Teil der Fähren den Betrieb einstellen. Vor Fahrantritt sollten sich daher alle Fährnutzer auf der jeweiligen Homepage informieren, ob die favorisierte Fähre noch in Betrieb ist. Die Seiten werden ständig aktualisiert.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach