Revierförster im Hunsrück verärgert: Quad-Fahrer zerstören mutwillig den Wald

Es ist ein Ärgernis für Revierförster Christoph Anton. Quad-Fahrer brettern seit Jahren einfach quer durch sein Revier und fahren alles platt, was ihnen unter die dicken Räder kommt.

Besonders betroffen ist das Lommersbachtal, das die Grenze zwischen den Gemeindewäldern Irmenach und Lötzbeuren bildet.

Tiefe Furchen hinterlassen die Quad-Fahrer im Irmenacher Gemeindewald. Foto: Thomas Torkler

Immer wieder werden die Rowdys auf ihren vierrädrigen, geländegängigen Maschinen dabei beobachtet, wie sie durchs Bachbett heizen, die Böschungen hinauf und hinunter rasen und dabei die Zerstörung wertvoller Natur billigend in Kauf nehmen. Damit sie nicht erkannt werden, haben sie die Nummernschilder meist Fällen abgeschraubt, zudem tragen sie Helme. Am 17. Dezember gelang es einem Waldarbeiter, sich zumindest das Kennzeichen eines der Quads zu merken. Es beginnt mit SIM. Der Halter des Fahrzeugs stammt also aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Normalerweise fließt hier ein kleines Rinnsal. Foto: Thomas Torkler

Zwei Tage später brachte der Revierförster die mutwillige Umweltzerstörung dann bei der Polizei zur Anzeige. Die Polizei Traben-Trarbach, die für diesen Bereich zuständig ist, hat das vollständige Kennzeichen und kann den Fahrzeughalter ausfindig machen. „Ob's was nützt, werden wir sehen“, ist Christoph Anton skeptisch. Dennoch sieht er sich gezwungen, mit der fortwährenden Störung in seinem Wald an die Öffentlichkeit zu gehen. „Vielleicht haben ja andere Leute noch etwas beobachtet, vielleicht kennt jemand die Quad-Fahrer und macht sie darauf aufmerksam, dass ihr Tun den Wald empfindlich schädigt“, hofft er.

2 Kilometer Bachbett verwüstet

Auf 2 Kilometern Länge brausen die fünf jungen Männer vorzugsweise an Wochenenden durchs normalerweise 50 Zentimeter breite Bachbett. Die Quads hinterlassen dabei tiefe Furchen. Es sieht aus, als habe hier ein Traktor rangiert. Welchen Schaden sie damit der Natur zufügen, haben die jungen Männer offenbar nicht auf dem Schirm. „Der Lommersbach gehört zum FFH-Gebiet Ahringstal. Es ist ein Vogelschutzgebiet, ein Auwald-Biotop und fällt unter das Bundesnaturschutzgesetz“, klärt Carla Faber von der Unteren Landespflegebehörde der Kreisverwaltung Bernkastel auf. „Hier stehen Schwarzerlen, Eschen und Bergahorn. Das Gebiet wird forstwirtschaftlich extensiv genutzt“, sagt Revierförster Anton. Extensiv heißt: Hier findet keine Waldwirtschaft statt. Es werden lediglich abgestorbene und ab und zu einzelne Bäume geschlagen. „Ansonsten überlassen wir diesen Waldabschnitt der Natur“, sagt Anton.

Aus diesem Grund ist das Lommersbachtal ein ideales Rückzugsgebiet für eine Vielzahl von Tieren, die natürlich durch die Quads aufgescheucht werden. In den ehemaligen Bergwerkstollen, von denen es in dieser Gegend einige gibt, nisten Fledermäuse. Wildtiere werden verscheucht, klagen die Jagdpächter, und die Vogelwelt wird empfindlich gestört.

Auch die Pflanzenwelt entlang des Bachs leidet durch die Spaßfahrten. „Die Uferböschungen sind in weiten Teilen platt gefahren, hier wächst sogenannter Krautschlick, der nur an Bachläufen gedeiht. Die Struktur des Bachbetts wird kaputt gefahren. Es kommt zu Bodenerosionen an den Hängen. Brutstätten von Fischen werden in Mitleidenschaft gezogen. Der Lommersbach ist deshalb so wertvoll, weil er durchgängig ist und nirgendwo gestaut wird“, so der Förster. „Das ist eine naturbelassene Ecke, hier läuft forstwirtschaftlich nichts. Und wenn sie mit ihren Maschinen auch noch Öl verlieren, haben wir hier eine ganz andere Katastrophe“, sagt Anton.

„Es gibt doch ausgewiesene Plätze für Quad-Fahrer“, sagt Carla Faber, „wir wollen bewusst machen, dass die Quads im Wald nichts zu suchen haben.“ Werden die Rowdys erwischt, müssen sie mit empfindlichen Strafen rechnen. Es ist verboten, im Wald abseits der Wege zu fahren. „Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 2500 Euro geahndet wird“, so Faber. Für die fahrlässige Zerstörung der Natur können die Quad-Fahrer zusätzlich mit bis zu 20.000 Euro zur Kasse gebeten werden.

Quad-Fahrer sind schwer zu fassen

Doch dafür muss man die Fahrer erst mal kriegen. „Wir haben mit unseren Geländewagen keine Chance hinterherzukommen. Die fahren mit ihren Quads die Steilhänge hoch, und dann sind sie weg“, sagt Christoph Anton. Aber der Förster hofft darauf, dass die jungen Männer sensibilisiert werden, mit ihren Fahrzeugen künftig den Wald zu meiden. Er bittet Wanderer und andere Personen, die die rasenden Waldzerstörer beobachten, dies bei der Polizei oder bei den Forstämtern zu melden.

Kontakt: Forstamt Traben-Trarbach: 06541/817 70

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler