Region sorgt sich um Zukunft der Autobahnpolizei Emmelshausen

Über die Zukunft der Autobahnpolizei Emmelshausen ist noch keine Entscheidung gefallen. Das teilte Innenminister Roger Lewentz dem Rhein-Hunsrücker SPD-Vorsitzenden Michael Maurer mit. Zurzeit prüfe eine Kommission verschiedene Möglichkeiten einer Reform der Autobahnpolizeidienststellen – „und das völlig ergebnisoffen“, wie Lewentz dem SPD-Kreisvorsitzenden zu verstehen gab.

Wie berichtet, kam eine vom früheren Innenminister Karl Peter Bruch eingesetzte Arbeitsgruppe zum Ergebnis, dass die Polizeiautobahnstation (PASt) Emmelshausen neben den Dienststellen Fernthal (A 3), Kaisersesch (A 48, A 1) und Wattenheim (A 6) landesweit die vier am geringsten belasteten Autobahnstationen seien und deshalb aufgelöst werden sollten.

Diese Bewertung der Arbeitsgruppe ist nach Recherchen der Neuwieder Rhein-Zeitung jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Verzeichnete doch das Einsatzgebiet der PASt Fernthal im vergangenen Jahr mit 22,73 Schadensfällen pro Kilometer Autobahn von allen sechs Autobahnstationen im Polizeipräsidium Koblenz die höchste Unfallquote. Für den Bereich der PASt Emmelshausen liegt die Quote bei 8,96. Auf den 56 Kilometern zwischen den A 61-Anschlussstellen Stromberg und Koblenz-Metternich wurden 502 Unfälle registriert. Damit hat Emmelhausen die zweitniedrigste Unfallquote der Polizeiautobahndienststellen im Koblenzer Präsidium. Dahinter liegt nur noch Kaiseresch mit einem Wert von 6,74.

Welche Aussagekraft solche Statistiken im Hinblick auf die von der Landespolitik angestrebte „Optimierung der polizeilichen Aufgaben an den Autobahnen“ letztlich haben, weiß noch niemand so genau. Insider wie Siegfried Schmied, ehemaliger Leiter der PASt Fernthal vermuten eine andere Motivation hinter der Absicht der Landesregierung, Polizeidienststellen aufzulösen: Der Polizei fehlt es schlicht und einfach an Personal. Besserung ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Rot-Grün hat vor, die Polizei personell noch weiter auszudünnen. Um den Betrieb einigermaßen am Laufen zu halten, müssen Dienststellen geschlossen werden, um mit dem dann frei werdenden Personal andernorts Lücken zu schließen.

Dabei sprechen die Fakten eine ganz andere Sprache: Da die Verkehrsbelastung auf der A 61 allen Prognosen zufolge weiter zunimmt, müsste die Autobahnpolizei im Hunsrück eigentlich gestärkt werden. Das meint auch Maurer. Deshalb baut der SPD-Kreisvorsitzende darauf, dass die PASt Emmelshausen erhalten bleibt.

Keine befriedigende Antwort gibt es auf die Frage, welche Autobahn-Dienststelle die PASt Emmelshausen im Falle ihrer Auflösung beerben soll. In Frage kommen eigentlich nur Mendig und Montabaur. Denn die ab Stromberg weiter südlich zuständige PASt Gau-Bickelheim scheidet aus, weil sie nicht mehr im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz liegt.

Für den Erhalt von Fernthal macht sich mittlerweile eine Bürgerinitiative stark. Auch hat sich der Neuwieder Kreistag in einer Resolution dafür ausgesprochen. Neben den vergleichsweise hohen Unfallzahlen spricht aus Sicht der Neuwieder Kreispolitiker auch die Zunahme der Gefahrentransporte für den Erhalt der Dienststelle.

Die Solidaritätsbekundungen mit der PASt Emmelshausen nehrmen allmählich zu. Nach Bürgermeister Peter Unkel schaltet sich auch der CDU-Wahlkreisabgeordnete Hans-Josef Bracht in die Diskussion ein und wirbt für den Erhalt des Polizeistandorts im Vorderhunsrück. Die FWG Emmelshausen strebt für die Sitzung des Emmelshausener Stadtrates am Montag, 19 Uhr, im ZaP, eine gemeinsame Resolution aller Fraktionen an.

Das Ende der PASt Emmelshausen träfe die Bevölkerung

„Es ist noch nicht ganz ausgegoren, was da beabsichtigt ist.“ Diese Erkenntnis nahm der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Josef Bracht aus seinem gestrigen Gespräch mit Emmelshausener Autobahnpolizisten mit ins Wochenende. Bracht kam in Begleitung einer achtköpfigen Delegation von CDU-Kommunalpolitkern aus allen A 61-Anliegerregionen im Kreis in die Dienststelle. Mit dabei war auch Matthias Lammert, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.

Für die CDU-Politiker ist das nach ihrer Erkenntnis von der Landesregierung beabsichtigte Konzept, im Norden von Rheinland-Pfalz nur noch zwei statt bisher fünf Polizeiautobahnstationen vorzuhalten, territorial nicht ausgewogen. Denn von den sechs außerhalb des Polizeipräsidiums Koblenz gelegenen übrigen Dienststellen steht mit Wattenheim nur eine einzige auf der Streichliste.

Die Autobahnpolizei im Norden des Landes auf die zwei Großstationen Mendig und Montabaur zu konzentrieren käme einem Rückzug aus der Fläche gleich. „Wir müssen aber gerade die Sicherheit der Bevölkerung im Auge haben“, sagte Bracht im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb hält er es für geboten, die Strukturen im ländlichen Raum zu erhalten.

Ähnlich argumentiert die FWG Emmelshausen, die eine gemeinsame Resolution für den Erhalt der PASt Emmelshausen in den Stadt- und VG-Rat eingebracht hat. Kern des Antrages: Eine Schließung würde zu erheblichen Sicherheitsdefiziten für die Bevölkerung im Raum Emmelshausen führen. Bei Einsätzen der Polizei Boppard in Rhens oder Oberwesel könnte ohne die Amtshilfe der Autobahnpolizei vor allem am Wochenende nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung notwendige polizeiliche Unterstützung im Vorderhunsrück geleistet werden. Im Winter bestehe zudem die Gefahr, dass die Anfahrt der Polizei zu einem Einsatz im Hunsrück gefährdet sei.

Die FWG führt auch das Argument ins Feld, dass die PASt Emmelshausen mit ihren rund 30 Dienststellen auch wirtschaftlich von Bedeutung sei.