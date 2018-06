Die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Rheinböllen werden mit neuen Helmen ausgestattet. Das hat der Verbandsgemeinderat am Donnerstag einstimmig so beschlossen. Die Verwaltung beschafft 200 Helme der Marke „Rosenbauer Heros“ zum Stückpreis von 175 Euro netto – macht eine Gesamtinvestition von 35.000 Euro. Zuvor hatte Sachbereichsleiterin Ramona Lambrich davon berichtet, dass viele der derzeit noch im Umlauf befindlichen Schutzhelme beschädigt oder nicht mehr nach aktuellen Standards sind. Die Wehrleitung hat mehrere Modelle getestet und sich letztlich für den genannten Typ aus dem mittleren Preissegment entschieden. Für ihn sprechen laut Feuerwehr der hohe Tragekomfort und die Praxistauglichkeit. Die Helme sollen Ende des Jahres angeschafft und sowohl in diesem wie dem kommenden Jahr an die Floriansjünger der VG Rheinböllen verteilt werden. „Dass wir unsere Feuerwehrleute vernünftig ausrüsten und ihnen größtmöglichen Schutz bieten, dürfte eine Selbstverständlichkeit sein“, befand Bürgermeister Arno Imig. Der Rat sah das nicht anders und kam deshalb zum einstimmigen Ergebnis.

Zu Beginn der Sitzung hatte Jugendzentrumsleiter Sedar Öz von seiner Arbeit und den Aktivitäten des Kinder- und Jugendcafés „Domizil“ berichtet. Seit knapp einem Jahr gibt es diese Einrichtung in Rheinböllen, ...

