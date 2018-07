Platzbesuch auf dem Hahn: Golfen hält bis ins hohe Alter richtig jung

An Bahn vier ist die Welt in Ordnung. Eine Entenfamilie steuert über den kleinen Teich, die Kleinen den Großen immer hinterher. Das Licht der prallen Sonne spiegelt sich im Gewässer, der Wind lässt die Blätter in den alten hohen Eichen rauschen. „Bei diesen Temperaturen fangen wir Hunsrücker rasch an zu ,dämpe'“, sagt Helmut Stieffenhofer lachend. Für den Dampf sorgt er allerdings selbst. Mit Druck bringt er hier seinen Schläger hinter den Ball, der auf dieser idyllisch gelegenen Bahn über den Teich mit den Enten hinweg in die Landschaft saust. Die Wassertiere stören die Abschläge nicht merklich, für sie gehören die Geräusche der Golfer, die mit ihren kleinen, von Hand gezogenen Wagen über den Platz ziehen, zum Alltag.

Es ist ein warmer Sommertag, an dem Helmut Stieffenhofer den Zaungästen von der Faszination seines Sportes erzählt. „Das sind nicht unbedingt meine Temperaturen“, sagt der Kirchberger, der die Witterung an ...

Lesezeit für diesen Artikel (1003 Wörter): 4 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.