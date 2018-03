Opfer von Zwangsprostitution werden immer jünger

Auch 27 Jahre nach der Gründung von Solwodi bleibt die Hilfe für misshandelte, missbrauchte, verfolgte, bedrängte und terrorisierte Frauen und Mädchen aus aller Welt ein Herzensanliegen der bundesweit 52 Mitarbeiterinnen um die Solwodi-Gründerin Lea Ackermann. Dass die Arbeit der Hilfsorganisation im Zeitalter der Globalisierung noch wichtiger geworden ist als in der Anfangsphase des Wirkens von Solwodi, macht der jetzt vorliegende Jahresbericht 2011 deutlich. 1773 Migrantinnen aus 108 Ländern haben im vergangenen Jahr erstmals Kontakt mit einer der bundesweit 13 Fachberatungsstellen von Solwodi aufgenommen. Damit ist die Zahl der Hilfesuchenden gegenüber 2010 um 350 gestiegen.

Solwodi-Gründerin Lea Ackermann will nach 27 Jahren die Geschäftsführung der Frauen-Hilfsorganisation mit Sitz in Boppard-Hirzenach in jüngere Hände übergeben. So hat sie es bei ihrem 75. Geburtstag im Frühjahr angekündigt. Foto: Herbert Piel

Die meisten Frauen, die sich bei Solwodi melden, stammen aus den Balkanländern und der Türkei. Viele Frauen benötigen dringend eine Unterkunft. Ihnen ist es gelungen, sich aus den Klauen eines Zuhälters oder Menschenhändlers zu befreien. Die Kehrseite: Sie stehen buchstäblich auf der Straße. Da trifft es sich gut, dass Solwodi über das ganze Land verteilt Schutzwohnungen für Migrantinnen unterhält. Dort sind sie vor ihren Peinigern sicher.



„Die Geschichten unserer Klientinnen sind dramatischer denn je. Erschreckend ist, dass sich immer jüngere Frauen an uns wenden, minderjährige Mädchen, die in ihrem Leben schon unvorstellbar viel erlebt und durchlitten haben“, schreibt Schwester Lea Ackermann im Vorwort zum Jahresbericht 2011.



Für viele Frauen, die voller Hoffnungen und mit großen Erwartungen nach Deutschland gekommen sind, ist der Traum von Freiheit und Selbstbestimmung schon nach kurzer Zeit wie eine Seifenblase zerplatzt. Sie wurden Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Vor allem viele jüngere Frauen wenden sich an Solwodi, weil ihnen die Zwangsverheiratung oder gar ein Ehrenmord droht.



Von der Zentrale in Boppard-Hirzenach aus steuert Solwodi das Rückkehr- und Reintegrationsprogramm. Seit 1992 ermöglicht Solwodi vielen Migrantinnen „eine Rückkehr in Würde“ und einen wirtschaftlichen Neubeginn. Im vergangenen Jahr informierten sich 273 Frauen aus 64 Ländern über die Möglichkeiten einer Rückkehr in ihre Heimat. 66 dieser Frauen sind fest entschlossen, Deutschland zu verlassen.



Neben einer intensiven Beratung hat Solwodi bei manchen dieser Frauen, die gegen die Aufenthaltsbestimmungen verstoßen, mit bürokratischen Hürden zu kämpfen. Im Extremfall droht ihnen die Abschiebehaft. 37 Frauen konnte Solwodi 2011 die Rückkehr mithilfe unterschiedlicher Förderprogramme ermöglichen – ein Erfolg, der meist nur in kleinen Schritten möglich ist, viel Geduld und einen hohen Betreuungsbedarf erfordert, wie es im Jahresbericht heißt. ww