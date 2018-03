Olympische Spiele 1976: Hunsrücker gelingt ein Hechtsprung für die Ewigkeit

Ein Hechtsprung machte ihn weltberühmt, lange bevor Boris Becker diesen in seinem Wimbledoner „Wohnzimmer“ salonfähig machte. Es war der 30. Juli 1976, ein Freitag: Finale im 5000-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen von Montreal. Das Starterfeld verkörperte absolute Weltklasse: Der „fliegende Finne“ Lasse Virén, der in den 70ern die Langstrecke dominierte und vier Jahre zuvor in München Doppelolympiasieger wurde. Ein Kunststück, das ihm auch in Montreal wieder gelingen sollte.

Der Engländer Brendan Foster hatte im Vorlauf einen neuen olympischen Rekord aufgestellt. Die beiden Neuseeländer Dick Quax, der ein Jahr später Weltrekord lief, und Rod Dixon, Bronzemedaillengewinner von München 72. Ian Stewart aus England, 1969 Europameister auf dieser Strecke. Komplettiert wurde das Feld durch den belgischen Meister Willy Polleunis und den portugiesischen Spitzenläufer Aniceto Simoes. Mittendrin unter den ganzen Weltklasseathleten ein waschechter Hunsrücker: Klaus-Peter Hildenbrand aus Dörrebach im Soonwald, damals gerade einmal 23 Jahre alt. Ein Hunsrücker Bub in der Weltspitze, im Finallauf der Olympischen Spiele!



Volkslauf ebnete den Weg



„Sport hat mich schon von Klein auf interessiert“, erinnert sich Hildenbrand heute. „Das war für mich die Welt, egal welche Sportart auch immer. Die Leistungen der Athleten haben mich begeistert und Vorbildfunktion für mich gehabt.“ In der 700-Einwohner-Gemeinde wurde damals hauptsächlich Fußball gespielt. „Das hat mir zwar auch Spaß gemacht, aber die Leichtathletik hat mich früh in ihren Bann gezogen.“ Lachend erzählt er, wie er schon als Junge im Dorf Olympische Spiele organisierte. „Mit Fahnen und Medaillen aus Pappe“, sagt Hildenbrand schmunzelnd, „das ganze Dorf hat mitgezogen. Ich kann sagen, dass ich in einem glücklichen Umfeld groß geworden bin.“

Ein Video zeigt den legendären Hechtsprung:



Schon früh verspürte der kleine Klaus-Peter einen „tierischen Bewegungsdrang“, wie er es heute formuliert. Den konnte er erstmals bei der Ende der 60er-Jahre ins Leben gerufenen Volkslaufaktion rauslassen. „16 Jahre war ich alt, als ich mich in Bad Kreuznach anmeldete. Die Zehn-Kilometer-Strecke habe ich im Mittelfeld beendet, in Segelstoffturnschuhen und im Fußballtrikot. Waren da viele Leute – für mich war das ein großes Ereignis.“ Beim zweiten Lauf in Kümbdchen-Keidelheim war Hildenbrand dann schon vorn dabei, in Rüsselsheim belegte er den zweiten Platz hinter einem Läufer der Jugendnationalmannschaft. „Da hat mich dann jemand von der DJK Bad Kreuznach angesprochen. Die suchten noch einen Läufer für die 800-Meter-Staffel.“



Es folgten der Wechsel zur LG Andernach-Neuwied und damit erste Erfolge. 1973 wurde er Dritter bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin, 1974 Achter bei der Europameisterschaft. „Für diese kurze Entwicklungszeit war das schon ein enormer Schritt“, blickt Hildenbrand zurück. An das Jahr 1975 erinnert er sich dagegen nicht so gerne – obwohl er da erstmals Deutscher Meister wurde. „Ich war enttäuscht, dass ich nur im erweiterten Olympiakader stand. Erst beendete ich die Lehre, dann kam die Bundeswehrzeit. Der Sport musste hintenan stehen. Vor allem in der Grundausbildung hatte ich wirklich miese Trainingsbedingungen. Das war im internationalen Vergleich geradezu lächerlich.“



Dörrebach–Simmern–Dörrebach



Also schnürte der Teenager hauptsächlich in den Abendstunden die Laufschuhe. Sein „Olympiazentrum“: Der Soonwald und die Straße von Dörrebach über Argenthal nach Simmern. „Diese Strecke bin ich sehr oft gelaufen, auch im Dunkeln. Das war gut für die Ausdauer.“ 20 Kilometer, einfacher Weg. Weniger gut war dagegen der Asphaltbelag für sein Knie. Es schmerzte. Was einen nicht wundert, wenn man sich die damaligen Sportschuhe betrachtet. Dämpfung gleich null, schwer wie Blei. Wohlgemerkt, an heutigen Maßstäben gemessen. Später erwies sich das Knie als Hildenbrands Achillesferse. 1976 der Wechsel zum ASC Darmstadt, professionellere Bedingungen. Dort beginnt er auch das Studium zum Maschinenbauingenieur. „In dem Jahr war ich bis auf 67 Hundertstel am Weltrekord dran“, blickt er zurück, „den habe ich nur ganz knapp verpasst. Da wäre mehr drin gewesen.“ Seinen sportlichen Erfolg zollt Hildenbrand mit immer stärkeren Kniebeschwerden. „Für Olympia musste ich fit gespritzt werden.“



Das dramatische Finale



Der 30. Juli 1976. Drittletzter Tag der Spiele. Olympiastadion Montreal. Der Dörrebacher hat es tatsächlich geschafft und steht unter den besten Acht. Weltklasse, Weltspitze. Die Elite des globalen Langstreckensports. Und Klaus-Peter Hildenbrand mittendrin. Es wird ein legendäres 5000-Meter-Rennen, das auch heute noch als eines der dramatischsten überhaupt gilt. Nach zehn Minuten führt Hildenbrand, als die Schlussglocke geläutet wird liegt er auf dem fünften Platz. 120 Meter vor dem Ende sind Virén, Hildenbrand und Dixon auf gleicher Höhe. Eingangs der Zielgeraden ist der Hunsrücker mit dem Vollbart Vierter. „Kurz vor dem Ziel habe ich mich dann doch noch mal irgendwie zusammengerissen.“ Nach 4970 Metern will er es noch einmal wissen.



Das Führungsquartett ist dicht beisammen. Virén vorn, Quax Zweiter – und dann liegt Hildebrand auf der Innenbahn plötzlich auf gleicher Höhe mit Rod Dixon. Zwei, drei Meter vor der Ziellinie setzt der Dörrebacher zum Hechtsprung an. „Ich bin mehr gefallen als gesprungen“, sagt er heute. Egal, es reicht. Dixon hat nichts mehr entgegenzusetzen. Bronze für Hildenbrand, 0,12 Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer. Mit 13:25.38 Minuten liegt der Hunsrücker gerade einmal 0,62 Sekunden hinter Sieger Virén, Quax verteidigt Silber. „Wären nicht diese Knieprobleme gewesen, hätte ich auf den letzten 100 Metern vielleicht noch einmal voll anziehen können.“



In Dörrebach wird gefeiert. Das halbe Dorf hat sich in der Wirtschaft versammelt, um seinem Klaus-Peter die Daumen zu drücken. Die Euphorie ist groß. Klar ist: Es wird einen Empfang für den Olympioniken geben, unabhängig von der Platzierung. Und dann gewinnt der Dörrebacher Bronze! Ein Dorf steht kopf. Als Hildenbrand zurückkehrt, wird groß gefeiert. „Die Unterstützung war enorm. Das ganze Dorf hat hinter mir gestanden.“ Das ändert sich, als er sich auf sein Maschinenbaustudium konzentriert. „Man hat es mir übel genommen, dass ich nur noch selten zu Hause war. Aber zum einen musste ich auf die Fachhochschule, zum anderen hatte ich mich damals komplett auf den Sport konzentriert – natürlich blieb da einiges auf der Strecke.“ Nicht wenige Dörrebacher halten „ihren“ Klaus-Peter deshalb für abgedreht.



Hildenbrand wird Deutscher Meister über 5000 und 10 000 Meter. Er stellt einen neuen Deutschen Rekord auf. Aber das Knie spielt nicht mehr mit. „1976 hätte ich aufhören müssen“, sagt er heute, „später war es nur noch eine Qual. Ich habe mich von einer Operation zur nächsten geschleppt. Eigentlich war 1976 schon alles vorbei.“ 1980 macht der Hunsrücker sein erstes Höhentraining. „Ich bin eine richtig gute Zeit gelaufen.“ Wahrscheinlich wäre er noch einmal bei den Olympischen Spielen an den Start gegangen – doch 1980 boykottiert der Westen die Spiele in Moskau. Die Russen waren zuvor in Afghanistan einmarschiert. „Ob ich noch einmal eine Chance gehabt hätte, weiß ich nicht. Ich war jedenfalls immer gegen den Boykott, weil Sport nichts mit Politik zu tun hat.“ Auf höherer Ebene sieht man das anders.



Noch heute auf der Bestenliste



Klaus-Peter Hildenbrand blickt zurück. „Eine tolle Kameradschaft hatten wir Sportler damals“, erinnert er sich, „gerade auf internationaler Ebene. Wie man da miteinander umgegangen ist, hat mir schwer imponiert.“ Von den Neuseeländern Quax und Dixon wird er später eingeladen, „ein total lockerer Umgang. Wir haben uns gut verstanden.“ 1996, 20 Jahre nach Montreal, trifft man sich noch einmal in Atlanta und feiert gemeinsam. „Leider ist danach der Kontakt abgerissen“, bedauert Hildenbrand. Die Olympischen Spiele sind für ihn immer noch ein Highlight. „Ich fiebere auch heute noch mit, wenn auch nur vom Sofa aus. Ich hoffe, dass sich ein deutscher Teilnehmer für das 5000-Meter-Finale qualifiziert.“



Natürlich bricht er auch heute noch eine Lanze für die Leichtathletik. „Es gibt noch etwas anderes als Fußball. Dafür ist auch nicht jeder geeignet.“ Die Bedingungen für Läufer seien mittlerweile geradezu optimal. „Wie die Athleten heute betreut werden, welche Möglichkeiten sie haben – das ist schon top. Manchmal frage ich mich, was ich unter solchen Bedingungen aus mir hätte rausholen können. Wahrscheinlich wäre eine Zeit unter 13 Minuten drin gewesen.“



Auf der Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes belegt Hildebrand auch heute noch einen stolzen siebten Platz – hinter solch illustren Namen wie Dieter Baumann, Stephane Franke und Thomas Wessinghage und deutlich vor Patriz Ilg oder Steffen Brand. „Leider ist die Breite nicht mehr vorhanden“, bemängelt der Ex-Athlet, „Leichtathletik wird kaum noch wahrgenommen, auch in den Medien wird nur noch auf Medaillen geschaut. Mir persönlich hat der Sport so viel geben und unvergessliche Momente beschert. Wie lautet doch das olympische Motto so schön: Dabei sein ist alles!“ Markus Lorenz