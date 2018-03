Olympia: Ein Bopparder war am Ruder

Unvergesslich, erlebnisreich und rundum toll waren die Olympischen Spiele für den Bopparder Willi Rüdel, der als einziger Mittelrheiner mit von der Partie war. Überrascht war er von der Freundlichkeit, die ihm überall begegnete. Als internationaler Offizieller wurde er immer wieder angesprochen und kam mit Menschen aus aller Welt in Kontakt.

Boppard/London – Unvergesslich, erlebnisreich und rundum toll waren die Olympischen Spiele für den Bopparder Willi Rüdel, der als einziger Mittelrheiner mit von der Partie war. Überrascht war er von der Freundlichkeit, die ihm überall begegnete. Als internationaler Offizieller wurde er immer wieder angesprochen und kam mit Menschen aus aller Welt in Kontakt.

Ganz nah am Geschehen dran war er, als der Ruder-Achter seinen historischen Gold-Sieg nach 1988 in Seoul einfuhr. Stegdienst hatte der Schiedsrichter vom deutschen Ruderverband aus Boppard. Er musste in diesem Rennen prüfen, ob die Sicherheitsrichtlinien eingehalten und die Werbevorschriften befolgt wurden. Gleich nach dem Rennen legte das deutsche Boot schnell an der Steganlage, an der er Dienst tat, an. Er prüfte, ob das Mindestgewicht von 92 Kilo für das Carbonboot erreicht wurde. Trainer und Gefolge belagerten im Freudentaumel die Steganlage. Willi Rüdel war mittendrin.



Zu sehen war er bei den Ruderwettkämpfen zwar nicht, aber aufmerksame Fernsehzuschauer konnten ihn zweimal hören. Beim Start erkannte die Familie die Stimme von Papa.



Unangenehme Entscheidungen musste der einzige Olympia- Schiedsrichter vom deutschen Ruderverband nicht treffen. „Alles konnte im friedlichen Miteinander geklärt werden. Rückblickend habe ich viel erlebt. Höhepunkt waren die Spiele in meinem Schiedsrichterleben sicherlich, aber mental auch eine große Belastung“, sagt Willi Rüdel: „Eine hohe Präzision und ein genauer Ablauf waren gefordert. Ich war ausgepowert und musste nach meiner Ankunft in Boppard erst einmal drei Tage abschalten und zur Ruhe kommen.“



Zehn Kilo schwer war seine Ausstattung, die er als Schiedsrichter in London entgegennahm, darunter Freizeitbekleidung und die formelle Uniform mit dem blau abgesetzten Sakko und zwei Nylonhemden. Begeistert war der Offizielle von jeden zwei Tagen, an denen er die Möglichkeit hatte, vier Sportarten live an den Spielstätten zu verfolgen. An der Horse Guards Parade verfolgte er die spannenden Spiele der Beachvolleyballer. „Hier herrschte Party pur auf hohem sportlichen Niveau“, schwärmt der Bopparder. Im Velodrome beobachte er das Bahnradfahren und empfang die Halle als architektonisches Highlight seiner Reise. In der Water Polo Arena gab es ausreichend Gelegenheit die Wasserball-Wettkämpfe zu beobachten. Als Michael Phelps Einzel-Gold beim 200 Meter Lagen Rennen holte, saß Willi Rüdel im Aquatics Centre im unteren Hallendrittel. Hier hatte er einen guten Blick auf die Bahn und verfolgte den spannenden Schwimmwettkampf.



Unvergessen wird die Eröffnungsfeier bleiben, als die Athleten ins Stadion einzogen, und Willi Rüdel mit 700 weiteren Offiziellen in Uniform oberhalb der Königin Platz nahm und das mehrstündige Spektakel miterleben durfte.



Kurz vor der Abreise Richtung Heimat gab es einen privaten Ausflug in die britische Hauptstadt. Mit seiner Akkreditierung für die Olympischen Spiele hatte er Freifahrt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.



Nach seiner Rückkehr empfing die Familie und Freunde den Bopparder am Bahnhof. Ein paar Tage später rief wieder die berufliche Pflicht. Im Büro hatten die Kollegen den Zeitungsartikel der Rhein-Hunsrück-Zeitung an die Bürotür geheftet, stolz waren sie auf ihren Olympiateilnehmer. Die Koblenzer Stadtspitze gratulierte, und Unbekannte sprachen den Bopparder auf der Straße an. Eine große Sympathiewelle schlug ihm entgegen.



Sein persönliches Fotoalbum hält er seit wenigen Tagen in den Händen. Das wird er immer wieder mal aufschlagen, wenn er an London denkt. Zur Erinnerung gab es eine Urkunde und eine silberne Teilnehmermedaille, die der offiziellen Medaille nachempfunden ist. Sobald ein passender Rahmen gefunden ist, wird die Urkunde samt Medaille Willi Rüdels Arbeitszimmer zieren. sub