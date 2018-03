Ohrfeigen, Würgeattacken, Polizistenbeleidigung: 20-Jähriger wütete in und um Emmelshausen

Goar. Er hat zugeschlagen, gepöbelt, beleidigt, getreten und einen jungen Mann auf dem Emmelshausener Weinmarkt bei einem Streit so heftig gewürgt, dass die Abdrücke seiner Hände als Male auf dessen Hals deutlich zu sehen waren.

Foto: kamasigns – Foto

Ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Emmelshausen musste sich am Donnerstagvormittag vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht in St. Goar verantworten – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und versuchter Nötigung.

Mit Faust ins Gesicht geschlagen und Polizisten angepöbelt

Es ging dabei um drei Vorfälle, alle aus dem vergangenen Jahr: Am 13. März soll es am Rewe in Emmelshausen zu einer Begegnung mit drei jungen Männern gekommen sein, bei dem der Angeklagte einem von ihnen unvermittelt eine Ohrfeige verpasst haben soll. In den Abendstunden habe er sie dann um ein klärendes Treffen auf einem Schotterparkplatz am Neubaugebiet gebeten. Es war schon dunkel. Der Angeklagte wartete auf die drei Männer, die mit dem Auto kamen.

Sie stiegen aus. Laut Anklage stürzte sich der 20-Jährige unvermittelt auf einen der Männer mit einem Feuerzeug in der Faust als Waffe und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Sein Opfer ging zu Boden und blutete an der Lippe, die durch den Schlag gerissen war und später im Krankenhaus genäht werden musste.

Er werde sie fertig machen, wenn sie ihn anzeigen, soll der Angeklagte gedroht haben. Einen der Männer soll er nach dem Vorfall außerdem angerufen und ihm gedroht haben, er werde es nicht überleben, wenn der Angeklagte in Haft müsse. Am 10. Juni kam es am Sportplatz in Morshausen zu einer Schlägerei, zu der die Polizei gerufen wurde. Weil die beiden Polizisten zunächst die anderen Beteiligten verhörten und sich dem Angeklagten erst danach zuwandten, fühlte der 20-Jährige sich zurückgesetzt und beleidigte die Beamten. Er pöbelte: „Du wirst bald für mich arbeiten, Du Knecht“ und „Fuck the police“.

Auch beim Weinmarkt in Emmelshausen hatte der Angeklagte mit der Polizei zu tun. Er gesellte sich gegen 4.30 Uhr an einen Tisch, an dem eine Gruppe junger Weinmarktgäste saß. Nach einiger Zeit begann er die Gruppe zu provozieren und zu beleidigen. Er sehe „schwul“ aus, sagte er einem jungen Mann, der die Provokation ignorierte. Nachdem ein anderer Gast, ein 20 Jahre alter Student aus Kaiserslautern, das Verhalten des Angeklagten kommentierte, eskalierte die Situation.

Der Angeklagte versuchte, den Studenten zu schlagen. Als der Weinmarktgast, den der Angeklagte zuvor als „schwul“ beschimpft hatte, einschreiten wollte, würgte der Angeklagte diesen mit bloßen Händen am Hals und verließ den Weinmarkt Richtung Zentrum am Park. Als wenig später ein Mann und junge Frau aus der Gruppe Zigaretten holen wollten, tauchte er plötzlich vor den beiden auf und verlangte ein Gespräch unter vier Augen mit dem Mann. Als dieser ablehnte, trat der Angeklagte zu und traf ihn am Hintern.

Die Akte zum Angeklagten ist umfangreich: Er verbüßte 2017 bereits drei Wochen Jugendhaft und ist in den vergangenen zwei Jahren mehrfach straffällig geworden. Mit 17 fing er an, Drogen zu nehmen. Alles außer Chrystal Meth und Heroin, wie er dem Gericht schilderte. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bei Gericht umfassend, zeigte sich überwiegend geständig, bestritt aber, einen der jungen Männer geohrfeigt zu haben. Ein Feuerzeug habe er bei dem späteren Treffen auch nicht in der Faust gehalten.

„Ich wurde von ihm geschubst“, beteuerte er vielmehr. Erst daraufhin habe er zugeschlagen. Die beiden jungen Männer, die als Zeugen geladen waren, bestritten dies. Der Angeklagte habe unvermittelt angegriffen, lautete ihre Version. Der 20-Jährige, der mehrfach beteuerte, jetzt keine Drogen mehr zu nehmen, präsentierte dem Jugendschöffengericht einen befristeten Arbeitsvertrag bei einer Zeitarbeitsfirma und entschuldigte sich in dem mehr als dreistündigen Prozess bei allen Zeugen im Saal für sein Verhalten.

Jugendgerichtshelferin Kinga Smolik setzte sich dafür ein, ihm eine Chance auf Bewährung einzuräumen. Der Angeklagte stamme aus einer Trennungsfamilie, führte sie aus. Die Mutter alkoholkrank, beide Elternteile mit der Erziehung überfordert, wurden der Angeklagte und seine Schwester über Jahre zwischen Mutter und Vater hin- und hergereicht. „Er hat nie gelernt, sich an Regeln zu halten“, sagte Smolik. Der Angeklagte wechselte oft die Schulen, nach dem Hauptschulabschluss begann er zwei Ausbildungen, brach beide ab.

Den Auflagen seiner letzten Verurteilung kam er nur unvollständig und zögerlich nach. „An das Drogen- und Alkoholverbot hat er sich leider nicht gehalten“, so die Jugendgerichtshelferin. Das erste Drogenscreening im Juni war auffällig, das zweite im November aber negativ. Ein drittes steht aus.

Staatsanwältin Ute Heupel sah die Tatvorwürfe schließlich als erwiesen an und forderte in ihrem Plädoyer eine Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit einer dreijährigen Bewährungszeit. Sie bescheinigte dem Angeklagten „schädliche Neigungen“ und ein „hohes Aggressionspotenzial“.

Letzte Chance für Angeklagten, sonst droht Gefängnisstrafe

Dem kam das Jugendschöffengericht größtenteils nach und verurteilte den Angeklagten wegen vierfacher Köperverletzung, zweifacher Beleidigung und versuchter Nötigung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit einer zweijährigen Bewährungszeit, in der er unter anderem ein Jahr lang keinen Alkohol trinken darf, sich weiteren Drogentests unterziehen muss und seine Arbeit nicht ohne Zustimmung seines Bewährungshelfers aufgeben darf. Der Angeklagte, dem das Gericht eine Reifeverzögerung bescheinigte, muss die Gerichtskosten zahlen sowie 200 Euro Schmerzensgeld.

Dass er bei seinem Faustschlag ein Feuerzeug als Waffe in der Hand hielt, konnte das Gericht nicht zweifelsfrei nachweisen. Vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung wurde er darum freigesprochen. „Sie dürfen jetzt keine Fehler mehr begehen. Ansonsten wird die Bewährung widerrufen und Sie landen im Gefängnis“, machte der Vorsitzende Richter unmissverständlich klar. Er mahnte: „Gerade in Zeiten zunehmender Aggression gegenüber Polizisten und anderen Helfern muss ein Exempel statuiert werden.“ Der Angeklagte akzeptierte das Urteil. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld