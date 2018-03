Neue Nationalparkvariante sorgt für Wirbel

Rhein-Hunsrück – Die Nationalparkdiskussion nimmt kein Ende. Ein neuer Gebietsvorschlag sorgt vor allem im Kreis Bad Kreuznach und bei den Gegnern des Projekts für Wirbel. Statt der bislang vorgesehenen 2500 Hektar soll die ausgewiesene Fläche im Soonwald nun doch mehr als doppelt so groß werden. Allerdings im Zusammenspiel und im Einvernehmen mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis, aber zum Leidwesen der Soonwaldfreunde, einem Verein mit Sitz in Spabrücken, der sich für den Erhalt des Naturparks, aber gegen eine große Nationalparklösung ausspricht.

Der Nationalpark Soonwald ist immer noch nicht vom Tisch. Jetzt wird eine neue Initiative gestartet. Foto: Werner Dupuis

Nun trafen sich Vertreter des Vereins und Landrat Franz-Josef Diel. Der Meinungsaustausch stand jedoch unter keinem guten Stern, weil der Verein im Vorfeld bereits seinen Unmut öffentlich kundgetan hatte. Sogar von Betrug war die Rede, weil der ursprüngliche Kompromiss, der auch Grundlage für den Kreistagsbeschluss war, ausgehebelt werde.



„Wir haben uns trotz aller Aufregung sachlich ausgetauscht und Missverständnisse ausgeräumt“, erklärte Diel anschließend im Gespräch mit unserer Zeitung. Außerdem habe man sich darauf verständigt, jetzt erst mal den anberaumten Termin im Ministerium abzuwarten. Am 3. September erörtern die drei Landräte der betroffenen Regionen, Bertram Fleck (Rhein-Hunsrück-Kreis), Matthias Schneider (Birkenfeld) und Franz-Josef Diel (Bad Kreuznach) gemeinsam mit Umweltstaatssekretär Thomas Griese in Mainz die aktuelle Lage. Die Gretchenfrage: Ist eine Kombilösung, die Soonwald und Hochwald gemeinsam einbindet, für das Ministerium überhaupt noch eine Alternative oder bleibt es dabei, dass nur ein zusammenhängendes Gebilde als Standort für das Parkprojekt infrage kommt? Dann wäre in der anstehenden Planungsphase zwei von allen Bewerbern nur noch der Hochwald im Rennen.



In Birkenfeld favorisiert man einen eigenständigen Nationalpark mit Anbindung an das Saarland. Die Kombilösung wird abgelehnt. Dabei handelt es sich inzwischen um mehr als die ursprünglich von Diel ins Spiel gebrachte „Perlenkette“, die Variante also, die Binger Wald, Soonwald und Hochwald verknüpfen sollte. Sie ist vom Tisch. Diel und sein Kollege Fleck haben sich nun auf eine Teilfläche im nördlichen Soonwald geeinigt (Hunsrückhöhen), die insgesamt 5600 Hektar Staatswald umfasst. Nach Auffassung des Bad Kreuznacher Landrats, der laut Kreistagsbeschluss nur ein Votum für die Kombilösung hat, erfüllt die neue Gebietskulisse mit 73 Prozent Laubwald und Hochmooranteilen das Anforderungsprofil perfekt. Und sie würde sich mit dem Hochwald hervorragend ergänzen, glaubt er. „Eine großräumige Lösung für drei Landkreise“, unterstreicht Diel, von der alle profitieren könnten. Die Eifel habe es doch vorgemacht. Dort partizipierten ebenfalls drei Landkreise von einem Nationalpark.



Was das Brennholzkonzept angeht, sieht Diel alle Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt. Jetzt muss das Ministerium Klarheit schaffen. Hat die Kombilösung eine Chance, trotz eines Korridors von 40 Kilometer Breite zwischen den Flächen in Soon- und Hochwald? „Dann steigen wir sofort ein“, sagt Diel.