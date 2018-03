Neue Erdenbürger zum Jahreswechsel

Aus unserem Archiv

Simmern

Malea Elin Braun heißt das erste Neujahrsbaby 2018 in der Simmerner Hunsrück-Klinik. Am 2. Januar um 5.37 Uhr kam die neue Erdenbürgerin mit einem Geburtsgewicht von 3350 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern zur Welt. Zuvor hatte der Klapperstorch pünktlich zu Silvester Wilam Günnewig, 3860 Gramm schwer und ebenfalls 53 Zentimeter groß, aus Biebern in das Simmerner Krankenhaus gebracht.