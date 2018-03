Nature One bleibt friedliches Fest

56.000 Besucher feierten am Wochenende auf der ehemaligen Atomraketenbasis Pydna bei Hasselbach den 18. Geburtstag des Raver-Festivals Nature One. Und auch im Jahr seiner Volljährigkeit wurde das Musikfest seinem Ruf als friedliche Veranstaltung einmal mehr gerecht: „Aus polizeilicher Sicht gab es keine Besonderheiten“, bestätigte Kriminalhauptkommissar Klaus-Peter Ackermann vom Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung, „die Nature One ist als friedliches Festival bekannt, und das war auch in diesem Jahr so.“

Hasselbach – 56.000 Besucher feierten am Wochenende auf der ehemaligen Atomraketenbasis Pydna bei Hasselbach den 18. Geburtstag des Raver-Festivals Nature One. Und auch im Jahr seiner Volljährigkeit wurde das Musikfest seinem Ruf als friedliche Veranstaltung einmal mehr gerecht: „Aus polizeilicher Sicht gab es keine Besonderheiten“, bestätigte Kriminalhauptkommissar Klaus-Peter Ackermann vom Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung, „die Nature One ist als friedliches Festival bekannt, und das war auch in diesem Jahr so.“

Rund 1000 Beamte von Polizei, Zoll und Bundespolizei waren am Wochenende im Einsatz – nicht nur auf dem Pydna-Gelände selbst, sondern auch bei Kontrollen an zahlreichen Abfahrten von Autobahn und Hunsrückhöhenstraße. Dabei wurde modernste Technik eingesetzt, auch Hunde kontrollierten die Nature-Besucher. Denn auch dafür ist das Musikspektakel hinlänglich bekannt – illegale Betäubungsmittel. Im vergangenen Jahr wurden 879 Strafanzeigen gestellt. Das wird auch in diesem Jahr kaum anders sein. „Im Rahmen der Vorjahre“, so Ackermann, habe sich die Zahl der Drogendelikte bewegt. Hauptsächlich Amphetamine, Ecstasy sowie Haschisch und Marihuana wurden gefunden. Die ertappten Konsumenten werden in wenigen Monaten vor dem Simmerner Amtsgericht antanzen dürfen.



Für das Gros der 56.000 Gäste war die Nature One wieder ein gelungenes Fest – bei dem diesmal sogar Petrus mitspielte. Nur in der Nacht zum Sonntag regnete es ein wenig, ansonsten strahlten die Raver mit der Sonne um die Wette. Das Motto in diesem Jahr lautete „You.Are.Star“ – „Du bist der Star“. Mehr als 300 DJs und Liveacts gab es auf den 23 Bühnen zu bestaunen, Teilnehmer wie Besucher kamen dabei aus aller Herren Länder.



Zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung ist auch der DRK- Kreisverband Rhein-Hunsrück. Die Rotkreuzler waren mit mehr als 300 Einsatzkräften vor Ort und hatten an den drei Tagen alle Hände voll zu tun. Insgesamt 1500 Hilfeleistungen mussten sie verrichten, wie DRK-Sprecher Philipp Köhler erklärt. „Das Spektrum reichte dabei vom Blasenpflaster bis zum Kreislaufkollaps. Insgesamt hatten wir etwas weniger zu tun als in den vergangenen Jahren.“ 58 Besucher des Festivals wurden ins Krankenhaus eingeliefert. mal