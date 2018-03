Nationalpark-Debatte nimmt wieder Fahrt auf

Eine neue Runde der Debatte einleiten möchte das Regionalbündnis Soonwald-Nahe in Bezug auf den Nationalpark Soonwald. Der Verein plädiert dafür, über gemeinsame Strategien für die gemeinsame Region Hochwald und Soonwald nachzudenken.

Hunsrück – Eine neue Runde der Debatte einleiten möchte das Regionalbündnis Soonwald-Nahe in Bezug auf den Nationalpark Soonwald. Der Verein plädiert dafür, über gemeinsame Strategien für die gemeinsame Region Hochwald und Soonwald nachzudenken.

„Am 30. Mai ist kein Weltuntergang, sondern der Zeitpunkt zu einer klugen Entscheidung für die gesamte Region Hunsrück-Nahe“, sagt Regionalbündnis-Vorsitzender Rainer Lauf. Und für die Initiative Soonwald schreibt Monika Kirsch-ner an Umweltministerin Ulrike Höfken in einem offenen Brief, dass der Soonwald nach wie vor am besten für einen Nationalpark geeignet sei: „Wir bitten Sie inständig, dass bei allen noch folgenden Gesprächen mit den Interessenten auf keinen Fall schon vorzeitige Zusagen gemacht oder sogar Entscheidungen getroffen werden.“



Nachdem Landrat Bertram Fleck kürzlich auf den Tisch gehauen und seiner Enttäuschung über die schleppende Vorgehensweise im Rhein-Hunsrück-Kreis und vor allem im Kreis Bad Kreuznach Luft gemacht hatte, nimmt die Nationalpark-Debatte in unserer Region noch einmal Fahrt auf. Flecks Kritik hat die Bad Kreuznacher SPD-Fraktion veranlasst, ihren Landrat Franz-Josef Diel (CDU) aufzufordern, noch vor dem 30. Mai das grundsätzliche Interesse des Kreises zu bekunden. Am 30. Mai gibt es eine Pressekonferenz von Ministerin Höfken im Hochwald, wo möglicherweise entscheidende Weichenstellungen zugunsten des Hochwalds erfolgen könnten.



Die Kreis-SPD in Bad Kreuznach teilt die Auffassung von Landrat Fleck, dass die Region eine einmalige Chance vergeben könnte: „Die völlig überzogenen Reaktionen, leider auch parteipolitisch motiviert, machen eine sachliche Diskussion über das Für und Wider nicht einfach, aber die Umsetzung in anderen Regionen lehrt uns, dass wir mit Geduld und nicht mit Schnellschüssen arbeiten müssen. Ein überzeugendes Signal und nicht nur ein Lippenbekenntnis des Landkreises weit vor dem 30. Mai wäre deshalb sehr hilfreich und schafft die Basis für weitere Überlegungen. Ein Warten bis zur nächsten Kreistagssitzung am 18. Juni reicht da nicht“, sagt Fraktionsvorsitzender Carsten Pörksen.



Sein Amtskollege von der CDU, Ralf Hippert, will die Kritik von Landrat Fleck nicht unkommentiert hinnehmen. Dessen Aussage, dass es im Kreis Bad Kreuznach ausschließlich um die Hindernisse und nicht um die Chancen gegangen sei, „entspricht nicht der Wahrheit“, so Hippert. Im Gegensatz zu Fleck habe Diel von Anfang an die Auffassung vertreten, dass man einen Nationalpark nicht den Bürgern überstülpen kann und darf. „Ein Nationalpark, welcher nicht durch die Betroffenen am Ort gestützt und akzeptiert wird, ist zum Scheitern verurteilt“, so Hippert.



Rainer Lauf sieht derweil die Ampel im Hochwaldgebiet auf „Grün“. Aber auch im Soonwald habe es eine Reihe wichtiger Interessensbekundungen für einen Nationalpark gegeben. Auch wenn der Landkreis Birkenfeld hervorragende Vorarbeit geleistet habe, den Hochwald nationalparkwürdig zu präsentieren: „Die Eignung des Hochwalds wird allerdings im Hinblick auf naturschutzfachliche Aspekte und die Auswirkungen auf die regionale Holzwirtschaft eingeschränkt. Im Soonwald dagegen wären die angestrebten naturnahen Buchenwaldbestände leichter zu entwickeln und die Auswirkungen auf die Forst- und Holzwirtschaft geringer“, sagt Lauf.



Das Regionalbündnis habe viel Zeit für Hintergrundarbeit aufgewendet und sei dabei stets vom Ministerium ermutigt worden. „Leider führten im Soonwald in der Anfangsphase handwerkliche und taktische Fehler zu einer extrem unsachlichen Diskussion. Sie konnten nur mühsam in zahlreichen Gesprächen aufgearbeitet werden. Nun zeigen sich die Aufklärungserfolge, die nicht hinter den lauten Aktionen der Nationalparkgegner, deren Zahl inzwischen abnimmt, verschwinden dürfen“, sieht Lauf wieder steigende Chancen für den Soonwald.



Beide Regionen, Hochwald und Soonwald, bauen auf die Zusage der Landesregierung, sagt Lauf und fragt: „Müssen Hochwald und Soonwald wirklich in Konkurrenz treten? Oder könnte hier nicht eine Gesamtlösung entstehen? Wir meinen ja und schlagen einen ,Nationalpark Hunsrückhöhen' oder ,Hochwald-Soonwald' vor.“ Das geht allerdings in die Richtung des von der Landesregierung abgelehnten „Perlenketten-Vorschlags“ von Landrat Diel. Thomas Torkler