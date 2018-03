Närrischer Nachwuchs brillierte in Holzfeld

Der Kinderkarneval des SV Viktoria Holzfeld war ein voller Erfolg – der Holzfelder Gemeindesaal war proppenvoll. Die erste Gruppe waren die Zinnsoldaten des CV Bad Salzig (Moritz Volkner, Luis Betzing, Johannes Jakobs, Leon Querbach, Benedikt Muders, Kristian Minning, Fabian Minning, Moritz Bilir, Tim Bilir).

Ein klasse Auftritt.

Foto: Adelina Grigori

Die nächsten im Programm waren die Holzfelder Minis mit „Hörst du die Regenwürmer husten?“. Mittlerweile schon fester Programmpunkt ist das Miniballett des CV Bad Salzig (Laura Karbach, Lissa Schönerstedt, Mathilda Muders, Luisa Schneider, Theresa Wuth, Paula Eikenkötter, Finja Krämer, Minou Mayeh, Mia Heidebrecht, Maike Ginster, Laura Sophie Balthasar, Ronja Retzmann). Dieses Jahr brachten sie mit ihrem Tanz aus „Starlight Express“ Musicalflair nach Holzfeld. Anschließend wurde der erste Sketch von zwei echten Holzfelder Jungs (Lian und Leonard Becker) dargeboten, in dem es um eine alltägliche Situation in einem Geschäft mit nicht ganz so alltäglichem Ende ging. Es folgten die Werlauer Fünkchen (Johanna Arend, Marie Böhm, Karolina Kovalcikova, Allegra Buhl, Bianca Naujock, Lisa Postel, Anna Tectemir, Sarah Tectemir und Silja Wegner) mit einem Gardetanz. Nach der Pause ging es weiter mit den Sangewerer Minis (Carolin Lenz, Josefine Bock, Stella Natschke, Ilaria Natschke, Katharina Ulrich, Leonie Spormann und Tom Seegmüller als Vater Abraham).

Auch gab es wieder lustige Einblicke in eine ganz besondere Klasse (Lehrerin Katharina Schüll, Schüler Max Flauger, Lian Becker, Rene Bonouvrier, Maximilian Schüll). Danach begeisterte die Tanzgruppe Rappelzappel (Nele Süßenbach, Coraly Wühl, Emma Hill, Mia Hill, Anna Hill, Anna-Carlotta Hölzer, Alina Zander, Ina Kossak, Marie Jansen, Fiona Trueson, Janine Dietz) aus Boppard.