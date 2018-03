Nach blutiger Hunde-Attacke: Fohlen geht es wieder besser

Saskia Schmidt aus Belg kann aufatmen. Ihrem Fohlen, das sie liebevoll Samurai nennt, geht es wieder besser. Noch vor wenigen Tagen schwebte das zwei Wochen alte Tier in Lebensgefahr. Ein freilaufender Hund hatte das arglose Fohlen auf einer Weide angegriffen und schwer verletzt. „Samurai hat sehr viel Blut verloren. Ich hatte große Angst um ihn“, sagt Saskia Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die 24-Jährige hat ein Herz für Tiere. Gemeinsam mit ihrer Familie kümmert sie sich ehrenamtlich um 70 Tiere. Von Ziegen über Meerschweinchen bis hin zu Hühnern. Sie alle haben im Gnadenhof „Glückliche Felle“ ein neues Zuhause gefunden. Als Saskia Schmidt am Abend des 19. Juli mehrere Pferde von der Weide in den Stall bringen will, traut sie ihren Augen nicht. Ihr gerade mal eine Woche altes Fohlen „Samurai“ liegt hilflos und blutüberströmt auf der Koppel.

„Es war schrecklich. Ich war in großer Sorge um mein Schnuffelchen“, erinnert sich die Hunsrückerin. Sie bringt das Fohlen kurz vor 20 Uhr zum nahegelegenen Gnadenhof und alarmiert einen Tierarzt. Der stellt mehrere Bisswunden an Hals, Brust und Rücken des Pferdes fest. Er geht davon aus, dass die Verletzungen durch einen freilaufenden Hund verursacht worden sind. „Ein verletztes Tier auf der Weide liegen zu lassen, ist feige“, sagt Saskia Schmidt voller Verärgerung.

Weiterhin ist unklar, wessen Hund das Fohlen angegangen hat. Auch der Halter hat sich bis dato nicht zu erkennen gegeben. Das hat die Polizeiwache Hahn auf Anfrage bestätigt. „Es muss ein kleiner Hund gewesen sein, der von unten zugebissen hat“, vermutet Saskia Schmidt.

Sie musste in den ersten 48 Stunden nach der Attacke um das Leben ihres Fohlens bangen. Doch jetzt geht es bergauf. Das inzwischen zwei Wochen alte Pferdchen ist wohlauf und galoppiert munter im Hof herum. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich bei der Polizeiwache Hahn unter Telefon 06543/98 10 zu melden. Von unserem Redakteur Maximilian Eckhardt