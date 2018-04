Ein besonderes Museum in unserer reichen Museumslandschaft ist das Spielzeugmuseum Kunsterbunt in der alten Schule in Hasselbach. Seit Jahrzehnten sind Nora und Fritz Schmidtmeier gemeinsam auf der Suche nach ausgefallenen Spielzeugen. Dementsprechend groß ist ein bunter Fundus, den sie mit großer Akribie und Liebe zu den schönen Dingen zusammengetragen haben. Zur Zeit präsentieren die Schmidtmeiers eine Ausstellung mit Reiseandenken von Professor Walther Heissig (1913 bis 2005), einem Wissenschaftler, der jahrzehntelang den Orient und Asien bereiste und eine Vielzahl von ganz besonderen Reiseandenken bei seiner Rückkehr von seinen Forschungsreisen im Gepäck hatte.

Walther Heissig studierte von 1936 bis 1941 in seiner Geburtsstadt Wien und in Berlin die Fächer Mongolistik, Sinologie, Ethnologie, historische Geografie und Vorgeschichte. Nach der Promotion folgten längerer Aufenthalte in ...

Lesezeit für diesen Artikel (303 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.