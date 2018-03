Mühlrad klappert bald wieder in Wohnroth

Mit viel Liebe zum Detail wird die historische Mühle in Wohnroth hergerichtet. Auch das Herzstück des 100 Jahre alten Gebäudes, ein 700 Kilogramm schweres Wasserrad, klappert in Kürze wieder. Martin Impler aus Bayern macht’s möglich. Er ist Mühlenbauer, einer der letzten, die dieses alte Handwerk überhaupt noch beherrschen. Im Jahr baut er bis zu zwölf solcher Wasserräder, mal kleinere, mal größere. Meist für Auftraggeber in Deutschland, aber auch in Puerto Rico sei schon mal dabei gewesen, wie der junge Mann im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Mühlrad wird montiert 1 von 4 Das 700 Kilogramm schwere Wasserrad an der Wonrother Mühle nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Mühlenbauer Martin Impler (von links), Ortsvorsteher Jürgen Knebel und der neue Mühlenbesitzer legen Hand an.



Foto: Maximilian Eckhardt 2 von 4 Mit viel Liebe zum Detail wird die historische Mühle in Wohnroth hergerichtet. Auch das Herzstück des 100 Jahre alten Gebäudes, ein 700 Kilogramm schweres Wasserrad, klappert in Kürze wieder. Foto: Maximilian Eckhardt 3 von 4 Im Mühlengraben befestigt Martin Impler am schätzungsweise 150 Jahre alten, eisernen Radkreuz insgesamt acht Speichen. Sie sind aus massivem Eichenholz. Foto: Maximilian Eckhardt » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Wohnroth – Mit viel Liebe zum Detail wird die historische Mühle in Wohnroth hergerichtet. Auch das Herzstück des 100 Jahre alten Gebäudes, ein 700 Kilogramm schweres Wasserrad, klappert in Kürze wieder. Martin Impler aus Bayern macht’s möglich. Er ist Mühlenbauer, einer der letzten, die dieses alte Handwerk überhaupt noch beherrschen. Im Jahr baut er bis zu zwölf solcher Wasserräder, mal kleinere, mal größere. Meist für Auftraggeber in Deutschland, aber auch in Puerto Rico sei schon mal dabei gewesen, wie der junge Mann im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.

Detailgetreu hat Impler auch das hölzerne Wasserrad in Wohnroth rekonstruiert und vor wenigen Tagen mit der Montage begonnen. Im Mühlengraben, wo sich schon im 17. Jahrhundert ein Wasserrad drehte, nimmt das neue Rad nach und nach Gestalt an – ganz zur Freude des neuen Mühleneigentümers, einem Kastellauner Unternehmer. Auch Ortsvorsteher Jürgen Knebel kann es kaum erwarten, das Mühlrad wieder in Aktion zu sehen. Doch noch ist es nicht so weit. Im Mühlengraben befestigt Martin Impler am schätzungsweise 150 Jahre alten, eisernen Radkreuz insgesamt acht Speichen. Sie sind aus massivem Eichenholz.



Anschließend entsteht an deren Enden der sogenannte Kranz aus Lärchenholz. Der Kranz, wegen seiner runden Form so genannt, besteht aus hölzernen Schaufeln. Von einer Pumpe angetrieben fließt Wasser von oben in die muldenförmigen Schaufeln. Das aufgenommene Wasser setzt das Mühlrad in Bewegung.



Vom ersten Entwurf bis zur Inbetriebnahme des Wasserrads, das einen Durchmesser von 3,30 Meter aufweist, hat Mühlenbauer Impler rund 250 Arbeitsstunden investiert. Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten wird das Mühlrad nur noch zur Zierde und nicht mehr zum Mahlen von Korn genutzt. Maximilian Eckhardt