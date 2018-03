Miss-Wahl im Hunsrück: Die Schönste von Rheinland-Pfalz gesucht und gefunden

Laura Herter aus Bad Breisig ist Miss Rheinland-Pfalz 2018. Sie setzte sich in Simmern (Hunsrück) unter zehn Kandidatinnen durch.

Miss Rheinland-Pfalz 2018 1 von 30 Moderator Dennis Reuter stellt die Jury vor (von links): Miss Rheiinland-Pfalz 2017, Tamara Hellmann aus der Pfalz, Elisa Hammen, Verkaufsberaterin von Wust Jeanswear Külz, Timo Link, Sänger der Gruppe Wolkenstürmer, Angelina Kurz, Betreiberin des Dessous-Geschäfts "La Jolie" in Kastellaun, und der Simmerner Gastronom Ötzi. Foto: Thomas Torkler 2 von 30 Gerda Kaufmann. Foto: Thomas Torkler 3 von 30 Bei der Vorstellung von Moderator Dennis Reuter ahnte Laura Herter noch nicht, dass sie am Ende die neue Miss Rheinland-Pfalz werden würde. Foto: Thomas Torkler 4 von 30 Emilia Görges. Foto: Thomas Torkler 5 von 30 Lisa Kluge. Foto: Thomas Torkler 6 von 30 Anja Kugler im selbstgeschneiderten Kleid. Foto: Thomas Torkler 7 von 30 Natalie Graf. Foto: Thomas Torkler 8 von 30 Jasmin Rosenbach. Foto: Thomas Torkler 9 von 30 Jacqueline Knorr im Gespräch mit Moderator Dennis Reuter. Foto: Thomas Torkler 10 von 30 Die Kandidatinnen machten einen "Walk" an den Zuschauerreihen vorbei, hier Jacqueline Knorr. Foto: Thomas Torkler 11 von 30 Patricia Sanchez-Sanchez. Foto: Thomas Torkler 12 von 30 Moderator Dennis Reuter führte kurze Interviews mit den Damen, hier mit Alena Krempel. Foto: Thomas Torkler 13 von 30 Die Schönheiten präsentieren sich im Simmerner Club N8Rausch im Abendkleid. Foto: Thomas Torkler 14 von 30 Gerda Kaufmann, 29-jährige Verwaltungsassistentin aus Koblenz. Foto: Thomas Torkler 15 von 30 Miss Rheinland-Pfalz 2018: Laura Herter, 20-jährige Abiturientin aus Bad Breisig. Foto: Thomas Torkler 16 von 30 Mit 18 Jahren die jüngste der Bewerberinnen: Emilia Görgen, Fachabiturientin aus Kempenich. Foto: Thomas Torkler 17 von 30 Lisa Kluge, 24-jährige Erzieherin aus Vendersheim. Foto: Thomas Torkler 18 von 30 Anja Kugler aus Ludwigshafen, die 27-jährige kann sich schönste Schreinerin in Rheinland-Pfalz nennen. Foto: Thomas Torkler 19 von 30 Nathalie Graf, 24-jährige Ernährungsberaterin aus Grünstadt. Foto: Thomas Torkler 20 von 30 Jasmin Rosenbach, 20-jährige Schülerin aus Boppard. Foto: Thomas Torkler 21 von 30 Jacqueline Knorr aus Ludwigshafen, 29-jährige Bürokauffrau. Foto: Thomas Torkler 22 von 30 Patricia Sanchez-Sanchez aus Nickenich, 25-jährige Soldatin und gelernte medizinische Fachangestellte. Foto: Thomas Torkler 23 von 30 Alena Krempl aus Montabaur, 24-jährige Einzelhandelskauffrau. Foto: Thomas Torkler 24 von 30 Parade der Kandidatinnen in Bademode. Foto: Thomas Torkler 25 von 30 Völlig überrascht zeigte sich Laura Herter, als verkündet wurde, dass sie die Misswahl gewonnen hatte. Auch im Publikum hatte sie nicht jeder auf der Liste. Foto: Thomas Torkler 26 von 30 N8Rausch-Chef Benedikt Schmidt mit den frisch gekürten Schönsten von Rheinland-Pfalz. Foto: Thomas Torkler 27 von 30 Das kennt Jasamin schon: Sie bekommt die Schärpe der Vize-Miss-Rheinland-Pfalz von Jurymitglied Timo Link, Sänger der Gruppe Wolkenstürmer, umgehängt. Schon 2016 in Ludwigshafen und 2017 in Kaiserslautern kam die Bopparderin Jasmin Rosenbach auf auf Platz zwei. Foto: Thomas Torkler 28 von 30 Die strahlenden Siegerinnen (von links): die Zweitplatzierte Jasmin Rosenbach aus Boppard, Gewinnerin Laura Herter aus Bad Breisig und die Drittplatzierte Patricia Sanchez-Sanchez aus Nickenich. Foto: Thomas Torkler 29 von 30 Miss Rheinland-Pfalz 2017, Tamara Hellmann aus Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis), setzt ihrer Nachfolgerin Laura Herter aus Bad Breisig die Krone auf. Die 20-jährige Abiturientin nahm zum ersten Mal an der Ausscheidung der Miss Germany Corporation teil und kam für sie selbst und viele Zuschauer im Simmerner Club N8Rausch überraschhend auf Platz 1. Damit vertritt sie das Land bei der Wahl zur Miss Germany im Februar. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Am Ende, als die Anspannung gewichen war, flossen dann doch ein paar Tränchen: Jasmin Rosenbachs Traum, zur Miss Rheinland-Pfalz gewählt zu werden, ging auch im dritten Anlauf nicht in Erfüllung. Die Bopparderin nahm's sportlich und freute sich mit der Siegerin Laura Herter aus Bad Breisig.

Die Entscheidung im Simmerner Club N8Rausch, dessen Chef Benedikt Schmidt sich erfolgreich bei der Miss-Germany-Corporation dafür eingesetzt hatte, die Misswahl in der Kreisstadt Simmern zu veranstalten, war laut Moderator Dennis Reuter von der Miss Germany Corporation denkbar knapp ausgefallen. Punktemäßig lagen die Bestplatzierten der zehn Kandidatinnen ganz eng beieinander.

Nur eine kann gewinnen

Doch wie bei Heidi Klums Germany's Next Top-Model konnte nur eine gewinnen und sich für die Teilnahme an der Miss-Germany-Ausscheidung im Februar qualifizieren. Und das war Laura Herter. Die 20-jährige Abiturientin war völlig überrascht, als ihr ihre Vorgängerin Tamara Hellmann die Schärpe umhing und das Krönchen aufsetzte. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, war ihre erste Reaktion.

Es war ihre erste Teilnahme an einer Misswahl, und umso mehr freute sie sich über ihren Sieg. Im Interview bei der Vorstellung hatte sie als Hobbys Gardetanz und Fitness angegeben. Ihre natürliche Art in Kombination mit einer Top-Figur hatten bei der Jury offenbar den Ausschlag gegeben, sie ganz vorn zu platzieren.

Die fünfköpfige Jury bestand aus der Vorjahressiegerin sowie aus der Verkaufsberaterin bei Wust Jeanswear aus Külz, Elisa Hammen, der Betreiberin des Dessous-Geschäfts „La Jolie“ in Kastellaun, Angelina Kurz, dem Sänger der Gruppe Wolkenstürmer und dem Simmerner Gastronom Ötzi. Damit entschieden drei Hunsrücker über die Schönste in Rheinland-Pfalz. Zunächst hatten sich die zehn Bewerberinnen in Jeansmoden des Sponsors Wust präsentiert, bevor sie dann im nächsten Durchgang im festlichen Abendkleid auf der Tanzfläche erschienen, wo sie von Moderator Dennis Reuter kurz vorgestellt wurden.

Nach einer Musik- und Tanzeinlage des DJs präsentierten sich die jungen Damen noch einmal in Bademoden, drehten ihre Runde am Publikum vorbei, lächelten die Jury an, um anschließend in banger Erwartung der Entscheidung zu harren.

Platz drei schaffte eine Soldatin der Bundeswehr aus Nickenich mit Namen Patricia Sanchez-Sanchez. Die 25-Jährige ging unbedarft an die Misswahl heran. Die Koblenzer Bundeswehr-Kameradin Gerda Kaufmann, mit 29 Jahren die älteste Bewerberin in Simmern, habe sie „hierhin mitgeschleift“, gab sie im Interview mit Moderator Dennis Reuter an. Ihre Unbekümmertheit und ihr durchtrainierter Körper kamen bei der Jury gut an. Zu den praktizierten Sportarten von Patricia gehören Triathlon, Ultra-Marathon und Fallschirmspringen. Auf den Ansatz ihres Sixpacks schielte wohl so mancher männlicher Zuschauer neidisch.

Zum dritten Mal Zweitschönste

Jasmin Rosenbach aus Boppard wollte es im dritten Anlauf endlich wissen. Die Erfahrung der 20-jährigen Schülerin war bei den einzelnen Präsentationsdurchgängen deutlich zu merken. Sicher bewegte sie sich auf dem Parkett und zeigte sich auch im Gespräch mit dem Moderator locker und versiert.

Dass es am Ende doch nicht zum Sprung nach ganz oben gereicht hat, darüber muss sich die Bopparderin nicht grämen, angesichts der knappen Entscheidung der Jury. „Ja, ich bin schon enttäuscht“, gab sie gegenüber unserer Zeitung zu, und ein paar Tränchen kullerten über ihre Wangen. Dennoch war sie auch stolz, wieder die Zweitschönste im Land zu sein. 2016 in Ludwigshafen und 2017 in Kaiserslautern war sie bereits Vize geworden.

Entmutigen lässt sie sich aber nicht, denn schon nächste Woche wird sie in Südtirol bei der Wahl zur Miss Internet antreten. „Da hab ich ja dann auch noch eine Chance“, sagte Jasmin.

Von Thomas Torkler