Mehr Schutz für Milane, Habichte und Bussarde

Hunsrück – Dank schärferer Naturschutzgesetze und wachsendem Umweltbewusstseins drehen wieder vermehrt Greifvögel wie Milan, Habicht oder Bussard ihre Kreise am Himmel. Selbst der seltene Schwarzstorch brütet wieder im Hunsrück. Für Vögel mit großen Flügelspannweiten sind Stromleitungen eine tödliche Gefahr. Zu ihrem Schutz werden bis Ende 2012 vom RWE alle Masten des Mittelspannungsnetzes mit besonderen Vorrichtungen ausgerüstet. Drei Millionen Euro investiert der Stromversorger dafür.

Das Leitungsnetz sicherer für große Vogelarten wie Eulen, Störche oder Bussarde macht derzeit das RWE in der Region Rhein-Nahe-Hunsrück. Rund 1500 Strommasten müssen dazu aufgerüstet werden. Bislang konnten Vögel mit großen Spannweiten unter Umständen tödliche Verletzungen erleiden. Damit soll jetzt Schluss sein – und dazu müssen die Arbeiter in luftige Höhen aufsteigen. Die Strommasten sind immerhin bis zu 20 Meter hoch. Arbeitsplatz in luftiger Höhe: Garantiert schwindelfrei müssen die Arbeiter sein, die derzeit für RWE in der Region Rhein-Nahe-Hunsrück Schutzvorrichtungen für die Vogelwelt an den Strommasten montieren. Nach Möglichkeit werden die Arbeiten von der Hubbühne ausgeführt. Ist dies nicht möglich, sind Klettergurt und Karabinerhaken gefragt.

Über mangelnde Arbeit können sich die Monteure des Rhein-Ruhr Verteilernetzes, einer Tochtergesellschaft der RWE Deutschland, nicht beklagen. Rund 1500 Strommasten müssen allein in der Region Rhein-Nahe-Hunsrück nachgerüstet werden. Alle 20 000-Volt-Mittelspannungsfreileitungen müssen bis Ende 2012 mit Schutzvorrichtungen ausgerüstet werden. Das hat der Gesetzgeber bundesweit so vorgeschrieben.



Strommasten sind nämlich beliebte und in der ausgeräumten Kulturlandschaft oft auch einzige Rastmöglichkeiten für die Vogelwelt. Bussard, Milan und Co. haben von diesen Sitzplätzen auch einen exzellenten Überblick bei ihrer Jagd nach Mäusen und anderem Kleingetier. Das ist solange ungefährlich, wie die Vögel nicht gleichzeitig mit einem Leiterseil und geerdete Masten in Berührung kommen. Passiert dies, fließt Strom und der Vogel erleidet tödliche Verletzungen. Greifvögel, Störche und Eule – also alle Vögel mit großen Flügelspannen – sind besonders gefährdet. Laut Aufzeichnungen der Naturschutzorganisation Nabu ist beim Weißstorch der Stromtod die häufigste Todesursache in seinen Brutgebieten.



Überall wo es möglich ist, schreiten die Monteure von mobilen Hubbühnen aus zur Tat. Das ist die schnellste und sicherste Methode für die Arbeiter. In unwegsamen Gelände oder in Waldgebieten steigen sie aber auch ausgerüstet mit Klettergurt, Karabinerhaken und Helm in die luftige Höhen, auf bis zu 20 Meter hohe Stahlgittermasten. Dies dauert natürlich viel länger und ist viel aufwendiger als das Arbeiten von der Hubarbeitsbühne aus.



Je nach Bauweise der Mittelspannungsleitung bringen die Spezialisten über den Isolatoren und Seilübergängen Schutzhauben an, die die stromführenden Leiterseile abdecken. Zudem werden außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs angeraute Sitzbretter auf den Traversen montiert.



Hier haben die Greifvögel einen optimalen Sitz- und Beobachtungspunkt. Dort, wo die Tiere auf keinen Fall landen sollen, installieren die Monteure Abweiser mit elastischen Stangen aus Kunststoff.



Seit Mitte der 80er-Jahre wird Vogelschutz beim Energieversorger RWE betrieben. In enger Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden wurden in Vogelschutzgebieten kritische Punkte lokalisiert und entschärft. In den vergangenen Jahren intensivierte der Gesetzgeber seine Vorgaben. Nicht nur Brut- und Nistgebiete unterstehen seitdem einem besonderen Schutz, vorgeschrieben ist das komplette Mittelspannungsnetz zu sichern. Im Zuge dieser Maßnahme werden alle bereits gesicherten Masten erneut überprüft und entsprechend der neuen Standards nachgerüstet.



Nur wenige Spaziergänger, die zufällig an den betroffenen Masten vorbeikamen, registrierten die Arbeiten. Im Vorfeld wurden die Leitungen so freigeschaltet, dass es zu keiner Unterbrechung der Stromversorgung kommt. Wenn das nicht möglich ist, werden vom RWE Stromaggregate zur Überbrückung eingesetzt. wd