Letztes Baby im Bopparder Krankenhaus entbunden

Aus unserem Archiv

Boppard

Müde und satt gähnt die kleine Leonie in die Kamera. Am 27. Juni um 13.23 Uhr kam sie als letztes Baby im Stiftungsklinikum Mittelrhein in Boppard zur Welt. Stolze 54 Zentimeter und immerhin 4240 Gramm sind die Eckdaten zur Geburt des kleinen Mädchens. Leonie läutet das Ende der geburtshilflichen Abteilung im Bopparder Krankenhaus ein.