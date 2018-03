Landleben feiert in Emmelshausen fröhliche Urständ

Die Kleinstadt Emmelshausen setzt neue Glanzlichter in der Bewahrung der ländlich-bäuerlichen Tradition des Vorderhunsrücks. Das Agrarhistorische Museum am östlichen Stadteingang hat sich gehörig geliftet und präsentiert sich einladender denn je. Im Zentrum des neu gestalteten Areals steht die Museumsscheune. Dieser moderne, vollständig aus Holz vornehmlich aus dem Emmelshausener Stadtwald gefertigte Bau dient als Ausstellungshalle, Erlebnisstätte und Forschungslabor.

Das Agrarhistorische Museum kann mit Fug und Recht neben dem Bahnhof als Keimzelle von Emmelshausen bezeichnet werden. 1925, also zehn Jahre vor der Geburt der Gemeinde Emmelshausen, nahm auf dem heutigen Museumsareal die Landwirtschaftsschule ihren Betrieb auf. So geht Emmelshausen von Anfang an eine fruchtbare Liaison mit dem ländlich-bäuerlichen Leben ein. Das setzt sich mit der Gründung des Staatlichen Seminars für landwirtschaftliche Lehr- und Beratungskräfte fort und mündet schließlich in den schrittweisen Auf- und Ausbau des Agrarhistorischen Museums.

Die neue Museumsscheune mit ihren 340 Quadratmetern Nutzfläche auf zwei Geschossen soll sich als Motor für das Ensemble des neu konzipierten Agrarmuseums entwickeln, lautet der Anspruch an die 400 000 Euro teure Investition. Diesem Anspruch dürfte das Bauwerk gerecht werden. Nicht allein wegen seines aus agrarwissenschaftlicher Sicht wertvollen Inventars. Das Gebäude besticht durch seine Architektur. Es ist ein Juwel der Holzbaukunst. Bis ins kleinste Detail finden sich unterschiedliche hölzerne Elemente, so werden als Stützen ganze Baumstämme verwendet.



Kernstück der Museumsscheune sind die landwirtschaftlichen Handgeräte, die sich überall verteilt in der Weite des Raumes finden. Die Sammlung dieser Geräte hat Dr. Klaus Hesse, früherer Leiter des Staatlichen Seminars, in die Wege geleitet. Seit 1978 hat Hesse maßgeblich den Aufbau des Museums betrieben. 1983 hat sich unter seiner Leitung der „Verein zur Förderung des Aufbaus und der Unterhaltung einer Sammlung historischer landwirtschaftlicher Geräte“ gegründet.



Etwa 3500 historische Handgeräte sind mittlerweile in Emmelshausen vorhanden. „Eine solche Sammlung gibt es in ganz Europa nicht mehr“, sagt Hesse. Die Sammlung dokumentiert nicht nur die oft mühselige Arbeit der Bauern. Sie ist auch ein Fundus für Agrarwissenschaftler und Volkskundler aus ganz Europa. ww