Kreis geht mit Optimismus ins Jahr 2018

Voller Optimismus und bester Stimmung will Landrat Marlon Bröhr „seinen“ Rhein-Hunsrück-Kreis ins Jahr 2018 führen. Zuversicht und Heiterkeit überwogen beim Neujahrsempfang des Landrats, der am Montagabend im Simmerner Kreishaus Hunderte Gäste willkommen hieß.

Wenn auf den vergleichsweise flachen Mittelgebirgshöhen Alphörner erklingen, muss der Anlass außergewöhnlich sein. Das Alphornbläser-Trio aus Dickenschied um den Kreisbeigeordneten Manfred Kuhn verschaffte so dem Neujahrsempfang des Landkreises beruhigende Klänge und rahmte den Empfang von Landrat Marlon Bröhr ebenso feierlich ein wie der Besuch einer Sternsingergruppe aus dem Dekanat Simmern-Kastellaun, die zum Beginn des Jahres eine frohe Botschaft in das Kreishaus brachte. Hunderte Gäste aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung sorgten zudem für den gebührenden Zuspruch der Veranstaltung, die im Reigen der Empfänge zum neuen Jahr traditionell eine besondere Stellung einnimmt.

Unkonventionell und in gewisser Weise einzigartig unter den Ansprachen war denn auch die Rede des Landrats, der mitunter scherzhaft auf das vergangene Jahr zurückblickte und voraus auf 2018. Bröhr thematisierte den Haushalt und die allgemein gute Wirtschaftslage, die es so „einfach wie nie zuvor“ mache, „optimistisch zu sein“. Der Landrat dankte für die gezielte Sacharbeit der Verwaltung und zahlreicher Menschen, die sich für den Kreis engagieren. Er freute sich auf positive Entwicklungen in den kommenden Monaten und nannte insbesondere den weiteren digitalen Ausbau, der 2018 in großer Bandbreite die Region erreichen soll. Ebenso blickte er zuversichtlich auf die erwartete Fertigstellung des Hochmoselübergangs sowie auf den Flughafen Hahn. „Wir sind sehr froh, dass nach einem aufregenden Verkaufsverfahren der Hahn in professionellen Händen ist“, erklärte Bröhr und begrüßte in der Runde herzlich die Vertreter der Geschäftsführung des neuen privaten Besitzers HNA.

Die positiven, in Jahr 2017 um 45.000 Tonnen auf 126.753,43 Tonnen gestiegenen Frachtzahlen des Flughafens rückte der Landrat bei seiner Ansprache ebenso in den Blick wie jene Grafiken, die zuletzt bereits seine Ausführungen zum Haushalt im Kreistag unterlegt hatten: Anhand verschiedener Statistiken stellte Bröhr die positive Entwicklung verschiedener Parameter im Kreis während seiner Amtszeit dar. Einmal mehr verwies der Landrat auf die gegenwärtigen Rücklagen der Ortsgemeinden, die mittlerweile gut 85 Millionen Euro betragen. „Helfen Sie bitte alle mit, dass die Ortsgemeinden, die Ortsbürgermeister den Mut haben, das Geld zu investieren“, sagte Bröhr.

Eine Investition des Kreises ist laut Haushaltsplanung zwar möglich in 2018, aber sie könnte noch für Diskussionen sorgen, wie die Ansprache Bröhrs andeutete. Konkret geht es um jene 100.000 Euro, die der Kreistag für die Beteiligung an einem Raumordnungsverfahren zur Planung der Mittelrheinbrücke in den Haushalt eingestellt hat. Am 23. Januar gibt es, so erläuterte der Landrat, „ganz sicher neue Erkenntnisse“. Grundsätzlich signalisierte er, dass er darauf setzt, eines Tages die Mittelrheinbrücke überqueren zu können.

Jener 23. Januar ist der Tag, an dem das Verwaltungsgericht Koblenz verhandelt. Die Frage für das Gericht laute, so erklärte Bröhr: „Kann der Kreis ein Raumordnungsverfahren beauftragen oder nicht?“ Diese Aussage des Landrats könnte im Kreishaus durchaus für etwas Erstaunen gesorgt haben. Denn das Verwaltungsgericht verhandelt am 23. Januar laut Internetseite des Gerichts folgende Fragestellung: „Muss das Thema Mittelrheinbrücke auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des Kreistags des Rhein-Hunsrück-Kreises?“ Zur Sachlage heißt es hier weiter, dass der Landrat den Fraktionen der FDP, Freien Wähler und SPD im Juni 2017 verwehrt hat, „einen von ihnen unterbreiteten Beschlussvorschlag zur Mittelrheinbrücke auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu nehmen“. Dies hielten die Fraktionen für rechtswidrig und klagten ihren mutmaßlichen Rechtsanspruch ein, der nun verhandelt wird. Der Ausgang des Verfahrens könnte Thema beim Neujahrsempfang 2019 sein.

Weitere Daten und Fakten zum Kreis gibt es unter ku-rz.de/rhk .

Von unserem Chefreporter Volker Boch