Kirchberg: Neuer Vorstand bei den Wirtschaftsjunioren

Unter neuer Leitung und mit einem vielseitigen Programm starten die Wirtschaftsjunioren (WJ) Rhein-Hunsrück ins neue Jahr. Bei der Jahreshauptversammlung in Kirchberg übergab der bisherige Sprecher Lars Neurohr das Zepter an seinen Vorstandskollegen Oleg Trusow-Boos. „Aktiv gestalten und mit Weitblick nach vorn denken – von diesem Motto, das für mich im Beruf zählt, möchte ich mich auch in meiner Amtszeit gern leiten lassen“, freute sich der Fachanwalt und neu gewählte Sprecher auf die neuen Aufgaben.