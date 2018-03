KGS wehrt sich gegen Vorwürfe

Bundesweite Aufmerksamkeit, Berichte in allen großen Medien: Das haben die Schüler der Realschule plus in Kirchberg mit dem unbedarften Trällern eines Liedes der Neonazi-Band Sleipnir ausgelöst. Die Schulleitung zeigt sich jetzt entsetzt über die Berichterstattung und will sich zur Aufarbeitung "professionelle Hilfe von außen" holen.

Die Schüler beim Singen des Liedes der Nazirocker von Sleipnir – ein Ausschnitt aus dem Video, das inzwischen bei YouTube nicht mehr abrufbar ist.

Bei Torsten Stoffel steht das Telefon nicht mehr still. Seit am Mittwoch bekannt wurde, dass die Realschüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchberg auf ihrer Abschlussfeier in der Stadthalle ausgerechnet das Lied „Verlorene Träume“ der rechtsextremistischen Band Sleipnir als Abschiedshymne vorgetragen haben, melden sich beim stellvertretenden Schulleiter der KGS Zeitungsredaktionen, Radio- und Fernsehsender von Hamburg bis München. Journalisten geben sich an der Kirchberger Schule die Klinke in die Hand, Stoffel musste Interviews für Funk und Fernsehen geben.

„Was sich derzeit bei uns abspielt, ist nicht zu fassen“, stöhnt der Pädagoge. Vor allem die "teilweise sehr unsachliche Berichterstattung in Internetmedien" hat ihn schockiert. „Wir werden da in eine Ecke gedrängt, in die weder die Schule noch die Hunsrückregion hingehören“, ist Stoffel entsetzt. Die KGS werde teilweise als „Nazi-Schule“ beschimpft. „Dabei verurteilen wir jede Form von Rechtsradikalismus, von Ausländerfeindlichkeit oder Rassismus“, stellt der stellvertretende Schulleiter klar. „Wir sind eine Comenius-Projekt-Schule, haben viele Beziehungen ins benachbarte Ausland. Wir distanzieren uns absolut von dieser Band und ihrem Gedankengut.“

Stoffel zählt eine ganze Reihe von Präventionsmaßnahmen auf, die jährlich an der Schule stattfinden – vom selbst verfassten Integrations-Musical bis zu gemeinsamen Projekten mit dem Jugendzentrum „Am Zug“, von Schulungen der Pädagogen bis zu Vorträgen von Politikern und Autorenlesungen. „Wir stemmen uns gegen jede Form von Rechtsextremismus und das werden wir auch weiterhin tun.“

Und dennoch der Vorfall. Das gelte es nun aufzuarbeiten. „Dazu werden wir uns auch professionelle Hilfe von Außen holen“, erklärt Stoffel. Das Programm der Abschlussfeier sei zwar „grundsätzlich mit der Schulleitung abgesprochen“ gewesen: „Aber nicht bis ins letzte Detail. Außerdem war mir die Band Sleipnir bis Donnerstag völlig unbekannt.“ Ob das Lied aus „jugendlicher Naivität“ oder ganz bewusst ins Programm aufgenommen wurde, gelte es nun aufzuklären. „Von den Lehrern hat mit Sicherheit niemand die Hintergründe gekannt. Auch hat niemand die Stadthalle verlassen, als die Schüler das Lied gesungen haben, wie vielfach behauptet wurde.“ Was nicht verwundert: Der Text weist keinerlei rechte Passagen oder Tendenzen auf.

Schulelternsprecher Andreas Benke bestätigt, dass die Abschlussfeier „völlig normal“ ablief. „Auch wir Eltern haben weder die Band noch ihren Hintergrund gekannt.“ Die Berichterstattung über die KGS habe ihn schockiert. „Die Schule wird in ein absurdes Licht gerückt. Dabei weiß ich aus langjähriger Erfahrung, dass hier ein ganz anderes Klima herrscht.“