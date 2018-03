Karbacher lassen die Puppen tanzen

Die blau-weißen Narren des Kultur- und Karnevalsvereins (KKV) waren so richtig in Feierlaune: Am Samstagabend stieg im Gemeindehaus die Karbacher Kappensitzung – und der ganze Saal stand Kopf. Mehr als 200 Gäste waren gekommen und ließen sich entführen nach Lummerland. Denn der KKV hatte sich für diesen Abend ein ganz besonderes Motto einfallen lassen: „Karbach außer Rand und Band, der KKV im Lummerland“ prangte in großen Lettern auf der Bühne, und die Gäste ahnten schon: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von der Augsburger Puppenkiste würden der Narrenschar bestimmt noch einen Besuch abstatten.

Die Funken, Garden und der Elferrat starteten gleich durch und zogen gemeinsam in den festlich geschmückten Saal ein. Die großen Fünkchen aus Karbach eröffneten das Programm mit einem schmissigen Gardetanz, den sie mit Diana Stoffel und Carina Frensch einstudiert hatten, und brachten die Narren gekonnt in Stimmung. Überhaupt war der Abend geprägt von zahlreichen mitreißenden Tanzdarbietungen, ob Garde- oder Showtanz. Sogar ein eigenes KKV Solomariechen wirbelte zum Schluss noch über die Bühne. Silvana Classen hatte ihren Tanz ohne Trainer einstudiert und erntete für ihre mitreißende Darbietung tosenden Beifall aus dem Publikum.

Zu den tänzerischen Höhepunkten des Programms der Karbacher Fassenachter gehörten natürlich auch die KKV-Teeniegarde (Trainerinnen: Diana Stoffel und Carina Frensch), die KKV-Juniorengarde (Carina Mallmann-Classen), die große KKV-Funkengarde und die beiden Showtänze der „Blue Diamonds“ mit ihren Trainerinnen Melanie Müller, Jennifer Henrich und Marina Wagner, die mit einem Charleston für gehörig Stimmung sorgten. Als die „Starlights“, die von Paulina Boos und Julia Stoffel trainiert werden, die Bühne eroberten, hielt es kaum noch jemanden auf seinem Platz. Alle klatschten mit, und die Tanzgruppen ernteten allesamt tosenden Applaus und ein dreifach donnerndes „Karbach, Helau!“.

In der Bütt gab es für die Lachmuskeln der Karbacher wenig Verschnaufpausen: „Der, der jetzt kommt, ist schon seit 20 Jahren ein fester Bestandteil im Karbacher Karneval“, kündigte Elferratspräsident Sven „Bin“ Müller den ersten Vortrag an. Zur Tat schritt Rainer Hassbach aus Rheinbay, der als Büttenredner schon etliche Kuraufenthalte hinter sich hatte: „Wenn's überall zwickt, dann mach doch ne Kur auf Krankenkasse. Morgens Fango, abends Tango, ist doch klasse!“, lautete sein Rat an die versammelte Narrenschar.

Auch die Dorfjugend mit Kubba (Christopher Frensch), Maddin (Martin Schmidt) und Jonas (Jonas Retzmann) hatte so einige Kalauer auf Lager – und nahmen natürlich auch das Karbacher Dorfleben auf die Schippe. So berichteten sie von der Kanutour der Dorfjugend im Sommer: „Nach 100 Metern haben wir gemerkt, dass das Boot ein Loch hatte“, erzählten sie dem Publikum. Was die Jugend dann tat? Sie zeigte sich praktisch veranlagt. Es wurde ein zweites Loch gebohrt. „Dann kann das Wasser da auch wieder abfließen“, berichteten die Jugendlichen in der Bütt. Und der Saal tobte.

Oliver und Ralf Mallmann eroberten die Bütt als die „Dorfchronisten“, die ausgiebig sich dem Leben in Karbach widmeten. Ob Neubaugebiet oder das neue Gemeindehaus, sie nahmen alles gehörig auf die Schippe. Als Redner verstand es auch Marcel Kremer aus Emmelshausen, die Lachmuskeln gehörig zu strapazieren.

„Draußen stehen jetzt acht gut gebaute Männer mit engelsgleichen Stimmen“, kündigte der Elferratspräsident den nächsten Programmpunkt an. Die acht Karbacher widmeten sich in ihrem Gesang allerlei Themen, die den Mann so bewegen, wie etwa das Nicht-Vegetarier-Dasein: „Ich hab nach Fleisch gefragt, und nicht nach Gemüse. Begeh ich Hochverrat, wenn ich Fleisch liebe?“, fragten sie und der Saal quittierte ihre Darbietung mit reichlich Beifall.

Zum großen Finale bat Sven Müller noch einmal alle Aktiven auf die Bühne, um die Sitzung zu beschließen. Die Gäste feierten im Anschluss noch stundenlang ausgelassen weiter. Denise Bergfeld