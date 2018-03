Jetzt geht's los: Karnevalisten haben die heiße Phase eingeläutet [Fotos, Fotos]

Wenn dat Weere jo so halle duht, wie gisda, hommer allegare en Hoppehaaf Spass die nächsde Daach. Et ist jo aach schon lang genuuch so grau drouße. Wenn dann die Sunn scheine duht, is dat jo en ganz anner Sach.

Thomas Torkler kommentiert

Awa se hon jo als schun gemeld, dat am Wucheenn et wiere annasda were soll. Wenn et bloß nit rähne dät, simma jo all zefriere. Dodefor hon sisch die Narre jo viel Mieh gäb mit ihre Wahn un Kosdüme. Awa wenn dä Hiemel sollt wiere so dusder sinn, dann hommer wenischdens die bunte Jecke, die for e bissje Fareb sorje.

Dat gefillt mer jo allewäh am besde, wenn die Fassenacht scheen bunt is. Frieher wär mer dat egal gewäß, als mer noch uf Schwazweiß-Film fodografeert hon. Awa houtzedaach misse die Farwe knalle. Deswähe duht auch nit wunnere, wenn eisch mit de Kamera uffem Umzuch stehn un all die schwarze Kosdüme dorischwinke. Bunde Narre siehn ähnfach scheener ous in de Zeirung. Ma sieht sisch, Helau!