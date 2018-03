Jecke Weiber sind außer Rand und Band

„Bunt wie Europa soll sie sein, die Frauenfassenacht in Wesel am Rhein“. Unter diesem Motto luden die Frauen der kfd Oberwesel zu ihren beiden traditionellen Kappensitzungen ein. Mit einem dreifach donnernden Helau begrüßte Sitzungspräsidentin Christa D’Avis die Gäste im Jugendheim.

Sabine Weiler und Carmen Engel nahmen die Narren als Fluggänse mit in luftige Höhen.

Foto: kfd Oberwesel

Auf die Musik „Schatzi schenk mir ein Foto“ wurde die erste Halbzeit mit einem tollen Tanz der kfd-Minigarde, geleitet von Marion Gliewe und Britta Jappsen, eröffnet. Anschließend empfingen die Gäste das Oberweseler Prinzenpaar. Mit passenden Worten begrüßten Prinz Philipp I. und Prinzessin Carmen II. die Narren und begleiteten sie trotz strammen Zeitplans die ganze Sitzung.

Mit Humor berichtete Silke Haberkamp in ihrem Protokoll über die Geschehnisse in Oberwesel. Einen Spitzentanz präsentierten im Anschluss die Hippedizjer. Am Sonntag fielen sie krankheitsbedingt aus. Die Niederburger Garde sprang kurzfristig ein.

Eine schöne Tradition ist das Kinderprinzenpaar. Mit einem humorvollen Vortrag begeisterten Prinzessin Giulia I. (Speicher) und Prinz Jamie I. (Mitchard) mit Gefolge das Publikum.

In einem bayerischen, mit Liedern geschmückten Vortrag präsentierten Resi Klockner und Martina Castor einen mitreißenden Auftritt. Schon ein alter Hase in der Bütt, berichtete Marion Bungert über die Wehwehchen des Alters und versetzte das Publikum gekonnt in Stimmung. Auf Musik von James Bond brachten die Ladykracher zum Ende der ersten Halbzeit die Gäste ins Staunen.

Stimmungsvoll ging es in der zweiten Halbzeit weiter. Mit ihrem Gardetanz zeigten die Stadtsoldaten ihr Können. Leider fiel diese Gruppe ebenfalls krankheitsbedingt am Sonntag aus. Als Ersatz erstmals auf der kfd-Bühne war das Männerballett der KG Goubloch zu bewundern. Unter sehr beengten Verhältnissen zeigten sie einen mitreißenden Tanz.

Mit vielen Liedern zum Mitsingen, überraschte Pastor Weber als Gartenzwerg vom Martinsberg. Was man mit Fremdwörtern anrichten kann, erzählten auf humoristische und mitreißende Art Resi Klockner und Martina Castor in ihrem zweiten Vortrag, bei dem kein Auge trocken blieb. Sabine Weiler und Carmen Engel begaben sich als Fluggänse in Oberwesels Höhen und berichteten, was es von oben alles zu erleben gibt.

Den krönenden Abschluss machten die Turbo Girls. Bei ihrem Auftritt wurden die Lachmuskeln nochmal ordentlich gefordert.