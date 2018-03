Jasmin hofft am Samstag auf Sprung nach ganz oben

Aus unserem Archiv

Simmern

Am Samstag will sie's wissen: Nachdem Jasmin Rosenbach bei den Wahlen zur Miss Rheinland-Pfalz 2016 in Ludwigshafen und 2017 in Kaiserslautern „nur“ auf Platz zwei kam, träumt die aus Boppard stammende Miss Hunsrück, die heute in Koblenz lebt, vom Sprung ganz nach oben aufs Treppchen.