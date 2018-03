Internationaler Tag gegen Lärm: Pro Rheintal stellt Handbuch vor

Gemeinsam gegen Bahnlärm: Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal will seiner Forderung, den Bahnlärm endgültig aus dem Mittelrheintal zu verbannen, am Mittwoch, 25. April, einmal mehr Nachdruck verleihen.

Bahnlärm im Mittelrheintal 1 von 9 Bahnlärm ist ein Dauerthema im Mittelrheintal. Foto: Thomas Torkler 2 von 9 Entlang beider Ufer am Mittelrhein schlängeln sich hochfrequentierte Bahnstrecken, die zu den bedeutendsten Güterverkehrswegen in Europa zählen. Wie dicht die Züge an den Häusern in Oberwesel vorbeifahren, zeigt dieses Foto. Foto: Thomas Torkler 3 von 9 Täglich rattern bis zu 400 Züge durch das romantische Tal. Mit teilweise bis zu 100 Dezibel sind sie so laut wie eine Kettensäge oder ein Presslufthammer – zum Ärgernis der Bürger. Foto: Thomas Torkler 4 von 9 In vielen Ortschaften, wie linksrheinisch Bacharach, Hirzenach und St. Goar oder rechtsrheinisch Kamp-Bornhofen, Kaub (Foto) oder St. Goarshausen, verlaufen die Gleise nur wenige Meter von den Häusern entfernt. Foto: Suzanne Breitbach 5 von 9 Hier am Rhein ist es bis zu 30 Dezibel zu laut. Das ist nicht vergleichbar mit 30 Prozent, sondern es ist bis zu 95 Prozent zu laut“, verdeutlicht Frank Gross. Foto: Suzanne Breitbach 6 von 9 Viele Bürger fordern einen zeitnahen, wirksamen Schutz gegen Lärm an Schienenwegen – das Tunnelprojekt, das auch Oberwesel entlasten sollte, scheint für lange Zeit außer Sicht. Foto: Suzanne Breitbach 7 von 9 Bahnlärm ist im Mittelrheintal ein Dauerthema. Foto: Thomas Torkler 8 von 9 Und täglich rattern die Züge durch das enge Tal. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Mittelrhein – Gemeinsam gegen Bahnlärm: Das Bürgernetzwerk Pro Rheintal will seiner Forderung, den Bahnlärm endgültig aus dem Mittelrheintal zu verbannen, am Mittwoch, 25. April, einmal mehr Nachdruck verleihen.

Am „Internationalen Tag gegen Lärm“ wird Pro Rheintal das neue Kompendium „Bahnlärm macht krank“ im Mainzer Rathaus vorstellen. Mit dem 108 Seiten umfassenden Handbuch verdeutlichen Wissenschaftler und Fachleute die rechtlichen, technischen und gesundheitlichen Aspekte des Bahnlärms. „Das zentrale Thema ist die Gesundheit. Bahnlärm ist Dauerstress, und Dauerstress macht krank“, sagt Pro-Rheintal-Sprecher Frank Gross, der sich auf wissenschaftliche Studien beruft.



Wie sieht die Realität aus? Entlang beider Ufer am Mittelrhein schlängeln sich hochfrequentierte Bahnstrecken, die zu den bedeutendsten Güterverkehrswegen in Europa zählen. Täglich rattern bis zu 400 Züge durch das romantische Tal. Mit teilweise bis zu 100 Dezibel sind sie so laut wie eine Kettensäge oder ein Presslufthammer – zum Ärgernis der Bürger. Denn in vielen Ortschaften, wie linksrheinisch Bacharach, Hirzenach und St. Goar oder rechtsrheinisch Kamp-Bornhofen, Kaub oder St. Goarshausen, verlaufen die Gleise nur wenige Meter von den Häusern entfernt. „Hier am Rhein ist es bis zu 30 Dezibel zu laut. Das ist nicht vergleichbar mit 30 Prozent, sondern es ist bis zu 95 Prozent zu laut“, verdeutlicht Frank Gross.



Der Pro-Rheintal-Sprecher fordert einen zeitnahen, wirksamen Schutz gegen Lärm an Schienenwegen. Um eine rasche Lösung herbeizuführen, seien Tempolimits und Nachtfahrverbote für überlaute Güterwaggons entlang des Mittelrheintals zwischen Koblenz, Bingen und Rüdesheim unausweichlich. Denn inzwischen gäbe es ausreichend neu angeschaffte Güterwagen, um dieses Vorgehen zu rechtfertigen. Mit dem Kompendium will das Bürgernetzwerk Pro Rheintal den Druck auf die Verantwortlichen bei Bund und Bahn noch einmal erhöhen. Am Samstag, 12. Mai, findet um 12.30 Uhr in Rüdesheim eine groß angelegte Bahnlärm-Demonstration statt. eck