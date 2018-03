Integration: Heftige Kritik am Kreis

Wie ernst ist es dem Kreis mit einem strukturellen Konzept zur Integration von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund?

Im „Café International“ in Büchenbeuren wurde den Asylsuchenden von Anfang an Hilfe zuteil. Unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden geleistet. Foto: Werner Dupuis

Diese Frage stellen sich seit geraumer Zeit Flüchtlingshelfer und Ehrenamtler, die in verschiedenen Initiativen in der Region aktiv sind. Nachdem die Diskussion um ein Leitbild zur Integration in der letzten Sitzung des Kreisausschusses (KA) kurzfristig abgesetzt wurde, flammt die Debatte nun neu und heftig auf.

Am Donnerstag kommender Woche tagt der Beirat für Migration und Integration des Rhein-Hunsrück-Kreises. Zwei wesentliche Tagesordnungspunkte sind für die Sitzung vorgesehen. Zum einen geht es um die „Präsentation des geänderten Leitbildes zur Integration im Rhein-Hunsrück-Kreis und Beschlussfassung“ sowie zum anderen um ein Integrationskonzept. Um diese beiden Inhalte hat sich zuletzt eine erneute Kontroverse entwickelt. Nachdem unsere Zeitung über die kurzfristige Absetzung der Leitbild-Diskussion auf Antrag des Migrationsbeirats von der Tagesordnung der jüngsten KA-Sitzung berichtet hatte, erreichten unsere Redaktion Reaktionen. Diese beschreiben eine Situation, in der es wohl reichlich Abstimmungs- und Aussprachebedarf gibt. Dies hatte bereits der Antrag des Migrationsbeirats an den KA angedeutet.

Unter anderem erklärt stellvertretend Elke Haberkamp aus Mastershausen, dass es nach wie vor einiges zu diskutieren gäbe, bevor Entscheidungen getroffen würden. Als Mitglied der „Masdascher Flüchtlingshilfe“ sowie der „Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe“ des Kreises und der ebenfalls beim Kreis angesiedelten „Steuerungsgruppe“ zu diesem Thema ist Haberkamp auf verschiedenen Ebenen engagiert. Für sie ist es „sehr verwunderlich“, dass zuletzt im KA überhaupt über die mögliche Verabschiedung eines Leitbildes beraten und beschlossen werden sollte. „Schon bei der Fachtagung Flüchtlingshilfe des Kreises im Juni letzten Jahres war von den Teilnehmern die Schaffung eines Integrationskonzeptes angeregt worden“, sagt Haberkamp, die darauf hinweist, dass ein solches Konzept deutlich über die Bedeutung eines Leitbilds hinausgegangen wäre. „Die Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe des Kreises hat diese Anregung aufgegriffen und den möglichen Aufbau eines solchen Integrationskonzeptes erarbeitet. Auch die sogenannte Steuerungsgruppe hat sich aufgrund dieses Positionspapiers für ein Integrationskonzept ausgesprochen“, erklärt sie mit Blick auf die Chronologie.

Umso überraschter reagierten wohl die Ehrenamtler, als im KA lediglich über ein Leitbild diskutiert und dieses auch beschlossen werden sollte. „Statt die Beratung über ein Integrationskonzept zu initiieren, hat die Verwaltung dem Migrationsbeirat plötzlich ein sogenanntes Leitbild vorgelegt“, erklärt Haberkamp im Rückblick.

Die Ehrenamtlerin legt in diesem Zusammenhang einen Entwurf des Leitbilds aus dem März vor, der allgemeine Ziele fixiert, allerdings insgesamt sehr vage bleibt und weder Zeitziele noch konkrete Inhalte formuliert. Dieses Leitbild ist vielen deutlich zu schwammig, führt Haberkamp aus. „Die Idee eines umfassenden Integrationskonzeptes ist verwaltungsintern offenbar gestoppt worden“, erklärt sie. „Und es gab keine Möglichkeit, über dieses Vorgehen zu sprechen, da weder die Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe noch die Steuerungsgruppe in den vergangenen Monaten einberufen worden ist.“ Auch der Migrationsbeirat hatte in seiner Antragsbegründung dem KA gegenüber deutlich gemacht, dass er sich zu wenig eingebunden fühlen würde.

Haberkamp reagiert nun mit deutlichen Worten auf den jüngsten Versuch, das Leitbild im KA zu verabschieden. „Offenbar versucht die Verwaltung, allen voran der Landrat, ein Integrationskonzept zu verhindern, das konkrete Ziele der Integrationsarbeit enthält und klare Zuständigkeiten sowie Evaluationsmöglichkeiten vorsieht.“ Für sie ist klar erkennbar, dass das Leitbild keineswegs Meinung der Ehrenamtler darstellt. „In den drei maßgeblichen Gremien wurde dem von der Verwaltung vorgelegten Leitbild keineswegs mehrheitlich zugestimmt, wie es im Kreisausschuss dargestellt wurde“, sagt sie, „im Gegenteil forderten alle drei Gremien von Beginn an ein Integrationskonzept. Da ich in allen drei Gremien bei der Behandlung des Themas jeweils anwesend war, kann ich das beurteilen.“

Tiefe Enttäuschung des Ehrenamts

Die Mastershausenerin wird noch deutlicher: „Ich bin inzwischen zur Überzeugung gelangt, dass die Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe nur eine Alibiveranstaltung darstellt, um die Ehrenamtlichen ruhig zu stellen. Auch in der sogenannten Steuerungsgruppe, der ich als einzige Ehrenamtliche im Kreis angehöre, kommen wir keinen Schritt weiter.“ Entsprechend enttäuscht reagiert sie auf den derzeitigen Stand der Dinge. „Es wird diesen beiden Gruppen vermutlich genauso gehen wie dem Zukunftsrat, der sang- und klanglos beerdigt wurde.“ So habe Landrat Marlon Bröhr noch keine Sitzung der Arbeitsgruppe Flüchtlingshilfe und der Steuerungsgruppe besucht. Haberkamp fühlt sich „verraten und verkauft“ von den Verantwortlichen im Kreis und erklärt, dass andere Ehrenamtliche ebenso tief enttäuscht seien.

Leitbild zur Integration gibt eine grundsätzliche Richtung vor

Das Leitbild zur Integration im Rhein-Hunsrück-Kreis sollte zuletzt im Kreisausschuss beraten und beschlossen werden. „Der Rhein-Hunsrück-Kreis stellt sich der Herausforderung einer gelingenden Integration. Erfolgreiche Integration sieht er als Chance zur Bereicherung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und demografischen Struktur des Landkreises.“ So lautet die übergeordnete Zielstellung des Leitbilds. Weiter wird in dem Papier erklärt, dass die Integration eine Querschnittsaufgabe ist, „die alle Bereiche kommunalen Handelns betrifft. Das Leitbild ist für alle in der Migrationsarbeit relevanten Akteure Grundlage ihrer Arbeit.“ Weiter heißt es: „In den Integrationsprozess sollen möglichst viele gesellschaftliche Gruppen eingebunden werden. Bürgerschaftliches Engagement soll bei integrativen Maßnahmen unterstützt und gestärkt werden.“ Zudem sollten anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber „möglichst schnell Sprachkenntnisse erlangen“. Schule, Ausbildung und Arbeit seien wesentliche Grundlagen einer nachhaltigen Integration. Eine menschenwürdige Unterbringung sei für die Migranten sicherzustellen und nach Anerkennung eine unverzügliche Versorgung mit Wohnraum anzustreben. Ein weiterer Kernpunkt ist das Ehrenamt, hier heißt es: „Ehrenamtliches Engagement als eine der starken Säulen bei der Integration soll intensiv gefördert und gesichert werden.“ Die Identifikation mit dem Leitbild und dessen Umsetzung erfolge in einem kooperativen Prozess mit den Akteuren und Institutionen des Netzwerks der Flüchtlingshilfe im Rhein-Hunsrück-Kreis. vb

Von unserem Chefreporter Volker Boch