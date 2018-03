Innovation: Bopparderin macht Druck aufs Pferdebein

Öfter zwischendurch die Beine hochlegen, Venengymnastik und Güsse mit kaltem Wasser machen: Schon für Menschen sind diese Ratschläge im Alltag oft schwer umzusetzen. Bei Pferden sieht es naturgegebenermaßen noch schwieriger aus. Doch zu viel Stehen und zu wenig Bewegung sind schlecht für die Gefäße, das gilt auch für Reittiere. Eine Physiotherapeutin aus Boppard will Sportpferden, die im Alltag abseits des Trainings viel in der Box stehen müssen, helfen und hat einen Kompressionsstrumpf für sie entwickelt.

Die Bopparder Physiotherapeutin Franziska Bechberger-Gaber hat einen Kompressionsstrumpf speziell für Pferde entwickelt. Unter anderem an ihrem eigenen Pferd hat sie den Strumpf getestet.

Foto: Denise Bergfeld

Vor Kurzem wurde Franziska Bechberger-Gaber dafür beim Existenzgründerwettbewerb „Pioniergeist“ in Mainz mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Franziska Bechberger-Gaber holt ihren Wallach Hugo aus seiner Box in einem Westernreitstall in Laubach. Sie beugt sich hinab und das American Quarterhorse streckt ihr brav seinen Huf entgegen. Hugo weiß schon, was jetzt kommt und schnaubt. Die 30-jährige Bopparderin stülpt ihm einen Kompressionsstrumpf über den Huf und zieht ihn über das Bein. Beim unteren Strumpfrand achtet sie darauf, dass er bis über den Kronrand auf den Huf reicht, und klebt ihn mit einem speziellen Klebeband auf dem Huf fest, damit er nicht verrutscht. Über den Strumpf zieht sie zum Schutz noch eine Gamasche, die mit Reißverschluss und Klettbändern befestigt wird.

Bechberger-Gaber ist nicht nur selbst Reiterin, sondern auch Physiotherapeutin mit einer Zusatzausbildung für Pferde, in der sie sich auf Lymphdrainage spezialisiert hat. Gelernt hat sie die Lymphdrainage an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover bei Professor von Ratenfeld, der seit vielen Jahren das menschliche und tierische Lymphsystem erforscht.

Physiotherapeutin lässt sich von ihrer Idee nicht abbringen

Für den Menschen gibt es mittlerweile viele medizinische Hilfsmittel, die das Lymphsystem unterstützen. Aber bei Pferden sieht es anders aus. „Mir wurde in meiner Ausbildung schnell klar, dass es da ein Defizit gibt“, sagt die 30-Jährige im Gespräch mit der Rhein-Hunsrück-Zeitung. Sie hat schon viele kranke Sportpferde gesehen und behandelt. „Ich habe dann die Idee gehabt, was diesen Strumpf angeht, und Professor Rautenfeld jedes Jahr damit genervt.“

Doch anfangs brauchte sie einen langen Atem: „Ich war schon mehrere Wochenenden für Messungen in Hannover“, sagt sie. „Aber man hat mich ganz lange nicht für voll genommen und immer gedacht, das ist eine Sache für große Firmen.“ Aber die junge Physiotherapeutin ließ sich nicht beirren und blieb hartnäckig.

Der Strumpf soll, wenn er in Serienproduktion gegangen ist, vor allem Sportpferden helfen, die im Alltag oft viel Zeit in der Box verbringen müssen. Ohne viel Raum für Bewegung. Denn, was kaum jemand weiß, auch Pferde können wie Menschen durch viel Stehen Probleme mit den Venen bekommen. Wenn das Blut in den Beinen versackt, kann das die Venenklappen beeinträchtigen. Sie leiern aus, das Blut wird nicht mehr so effektiv in Richtung Herz zurückgepumpt und es kann Stoffwechselendprodukte und Lymphflüssigkeit nicht richtig abtransportieren.

Kompressionsstrumpf für Pferde steht kurz vor der Marktreife

Beim Menschen schwellen die Beine an. Auch bei Pferden kann das passieren. Das ist nicht nur ein rein kosmetisches Problem. „Die Stoffe können nicht mehr aus dem Gelenk abtransportiert werden, und das kann Arthrose verursachen“, sagt Bechberger-Gaber. Mit dem Strumpf soll Problemen vorgebeugt werden. Und er soll Sportpferden bei der Regeneration helfen.

Der Kompressionsstrumpf, den Hugo in seinem Stall in Laubach nun geduldig trägt, ist noch ein Prototyp, an dem Franziska Bechberger-Gaber seit fünf Jahren arbeitet und auch noch Details verändern will. Etwa den Reißverschluss. Doch dieser ist ganz zum Schluss dran, wenn alles andere perfekt sitzt. Zunächst müssen weitere Tests und Messungen gemacht werden. „Wir müssen wissen, was passiert, wenn jemand den Strumpf komplett falsch benutzt. Was passiert, wenn das Pferd eine Infektion im Bein hat?“, sagt die 30-Jährige.

Ein Produzent muss auch noch gefunden werden. „Wir würde unheimlich gerne in Deutschland produzieren lassen“, sagt die Bopparderin. Aber die großen Firmen hätten ihre Produktion meist in den Osten ausgelagert.

Mittlerweile hat die Jungunternehmerin schon rund 30.000 Euro in ihre Idee investiert. Es gibt zwar schon Kompressionsstrümpfe von anderen Herstellern, mit denen Bechberger-Gaber aber nicht zufrieden war. „Weil als Grundlage vor allem Werte aus der Humanmedizin genommen wurden“, erklärt sie. Ihr Kompressionsstrumpf wurde komplett am Pferdebein entwickelt. Die Herausforderung dabei ist die Anatomie. Der Strumpf muss an jeder Stelle genau den Druck ausüben, der benötigt wird. Er darf nicht zu locker sein, er darf nicht abschnüren, nicht scheuern oder rutschen. Das Material muss außerdem atmungsaktiv sein und darf nicht wärmen, denn Wärme weitet die Adern. Und dieser Effekt ist genau nicht gewollt.

Die junge Bopparderin hat bereits Erfahrung als Unternehmerin gesammelt. Sie betreibt seit einigen Jahren eine eigene Firma mit dem Namen „NoLeaf“. Der Strumpf ist ihr zweites Produkt. Angefangen hat alles mit speziell auf Reiter abgestimmten Handschuhen, die vor Schwielen schützen, aber das Gefühl in den Fingern bei der Arbeit mit den Pferden erhalten. Auf die Idee kam die Bopparderin, weil sie selbst viel mit Pferden arbeitet aber gleichzeitig als Physiotherapeutin auch Menschen behandelt. „Mit Schwielen oder Blasen geht das nicht“, erklärt sie.

Bopparderin hat schon Erfahrung als Unternehmerin gesammelt

Als sie nach Handschuhen suchte, die ihre Hände schützen und gleichzeitig nicht beim Arbeiten mit den Pferden stören, kam sie irgendwann auf die Idee, sie selbst zu entwickeln. Ihr Vater steuerte damals das erste Kapital bei. Sie erinnert sich zurück: „Die erste Lieferung mit 500 Handschuhen kam drei Wochen vor Weihnachten. Einen Tag vor Heiligabend waren wir ausverkauft.“ Mittlerweile ist ihre Firma „NoLeaf“ Marktführer in Europa, was dieses spezielle Segment angeht.

Bevor ihr neuer Strumpf marktreif ist, muss Hugo ihn in seinem Stall in Laubach wohl noch einige Male tragen. Er und weitere Pferde: „Wir werden Benutzungsfehler imitieren, wir werden Behandlungsfehler an kranken Pferden imitieren, falsche Größen und den Strumpf von hinten nach vorne anziehen“, sagt die junge Unternehmerin. Das ganze wird von verschiedenen Messungen begleitet werden. Ihre Neuentwicklung soll dann, wenn alles nach Zeitplan läuft, im Laufe des kommenden Jahres in zwei verschiedenen Größen erhältlich sein.

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.noleaf.de

