Heute knallts auf dem Hunsrück: 500-Kilo-Bombe wird gesprengt

Am Dienstag laufen die Vorbereitungen an. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am späten Montagnachmittag unweit der K 29 entdeckt worden. „In einer Bautrasse, 150 Meter neben der Fahrbahn, wurde die Bombe geortet“, verdeutlicht Egon Schmitz, der Leiter des Ordnungsamts. Es handelt sich allerdings nicht um einen Zufallsfund. Die Firma „Kampfmittelortung Welker“ aus Kirn hatte auf dem Feld gezielt nach Blindgängern gesucht.

Foto: Maximilian Eckhardt