Helft uns Leben: Annika hat jetzt ein neues Auto bekommen

Die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung war enorm, als unsere Zeitung im Oktober über das Schicksal von Bettina Badermann aus Erbach und ihrer schwerstbehinderten Tochter Annika berichtete. Als gesundes Baby zur Welt gekommen, erlitt Annika Badermann eine Hirnhautentzündung und eine Blutvergiftung. In Folge dessen kam eine schwere Hirnblutung hinzu. Annika lag 14 Tage im Koma. Auch wenn die Ärzte damals wenig Hoffnung hatten: Die kleine Annika kämpfte sich zurück ins Leben.

Im Volkswagen Nutzfahrzeug-Zentrum Koblenz wurde das Spezialfahrzeug übergeben. Verkaufsleiter Ralf Schneider (von links) und Geschäftsführerin Gabi Esser übergaben Bettina Badermann die Autoschlüssel und einen Blumenstrauß. Ihr Sohn Lars und Annika haben schon in dem neuen Kleinbus Platz genommen. Rechts im Bild HELFT UNS LEBEN-Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer und Geschäftsführer Hans Kary.

Foto: Sascha Ditscher

Aber die Krankheit blieb nicht ohne Folgen. Die Hirnhautentzündung hatte Annikas Gehirn schwer geschädigt. Sie erblindete und hat seitdem keine Kontrolle über ihren Körper, kann nicht stehen, nicht allein essen, und kaum sprechen. Hinzu kommen epileptische Anfälle, mit denen die junge Frau, die am 14. April 26 Jahre alt wird, seither regelmäßig zu kämpfen hat.

So gravierend die Krankheit von Annika ist, so mühsam gestaltete sich der Alltag ihrer Mutter, die sich für ihre Tochter aufopferte, bis ihr eigener Körper nicht mehr mitmachen konnte. Die erwachsene Tochter regelmäßig vom Rollstuhl ins Auto zu heben, hat nach jahrelanger Belastung Spuren bei der Mutter hinterlassen. Sie erlitt vier Bandscheibenvorfälle, bekam im September 2014 das erste künstliche Kniegelenk und im Juni 2016 das zweite eingesetzt. Im vergangenen Jahr war dann die Belastungsgrenze bei Bettina Badermann erreicht. Sie war nicht mehr in der Lage, ihre Tochter zu heben.

Damit Annika aber weiterhin viermal in der Woche die Tagesförderstätte der Lebenshilfe Rhein-Hunsrück in Kastellaun besuchen kann, musste dringend ein Spezialfahrzeug angeschafft werden, in das Annikas Rollstuhl einfach über eine Rampe hineingeschoben wird und in dem sie im Rollstuhl sitzen bleiben kann. Seit die Ärzte bei Annika im Alter von 16 Jahren in einer elfstündigen Operation die Wirbelsäule versteiften, um ihr die ständigen Schmerzen zu nehmen, ist ihre Wirbelsäule äußerst empfindlich. Daher muss der Spezialtransporter auch hydraulisch gefedert sein, um Stöße abzufangen.

Die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs überstieg jedoch die finanziellen Möglichkeiten von Bettina Badermann bei Weitem. Ein Fall für HELF UNS LEBEN. Nach dem Aufruf in unserer Zeitung war die Hilfsbereitschaft unserer Leser enorm, sodass jetzt der entsprechende Kleinbus in Koblenz an die Familie übergeben werden konnte. Manuela Lewentz-Twer, die Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN, freute sich, dass die Spendenorganisation in diesem schweren Fall ein wenig Linderung für Bettina Badermann und ihre Tochter Annika ermöglichen konnte. Geschäftsführer Hans Kary nahm nicht nur die dankbaren Gesichter der Fahrzeugempfängerinnen mit nach Hause. „Frau Badermann erzählte uns bei der Übergabe, dass unter anderem aufgrund unseres Artikels, der auch in sozialen Medien gepostet wurde, nach 40 Jahren eine ihrer Schulfreundinnen Kontakt zu ihr aufgenommen habe.“ Ein schöner Nebeneffekt, der durch die Hilfsorganisation unserer Zeitung, neben der praktischen Hilfe für das tägliche Leben eben auch möglich gemacht wurde.

Bettina Badermann war ihre Dankbarkeit anzumerken. Neben den vielen Spendern hob sie stellvertretend die Unterstützung der Feuerwehr und der Kleiderkammer Rheinböllen hervor. Die 17 Frauen hatten kürzlich aus dem Verkaufserlös ihrer Kleidung 2000 Euro beigesteuert, die mithalfen, das Spezialfahrzeug zu finanzieren. tor