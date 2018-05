Offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde am Sonntagvormittag das Kirchberger Heimathaus. Stadtbürgermeister Udo Kunz ging in seiner Rede auf dem Marktplatz noch einmal auf die wechselhafte Geschichte des markanten Fachwerkhäuschens mit seinem außergewöhnlichen Zuschnitt ein. Erbaut wurde das Heimathaus 1732 als Wohnhaus vom Sattlermeister und Ackerer Johann Jakob Schüler. Bis die Stadt es 1979 erwarb und später darin ihr Heimatmuseum unterbrachte, war das Gebäude in der Eifelgasse durchgehend in Besitz der Familie Schüler.

Über die nun durchgeführte Komplettsanierung wurde lange Zeit in Stadtrat und Bevölkerung diskutiert. Phasenweise war sogar ein Abriss im Gespräch. 2015 beschloss dann allerdings der Rat mit großer Mehrheit, dass ...

Lesezeit für diesen Artikel (548 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.