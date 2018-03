Goublöcher feiern ihr närrisches Jubiläum

Nicht nur die Närrinnen und Narrhalesen der Goublochschar sind außer Rand und Band. Die komplette Stadt der Türme und des Weines feiert in diesem Jahr 11 mal 11 Jahre Weseler Fassenacht. Nachdem bei der Sessionseröffnung schon mit einem bronzenen Denkmal diesem ehrwürdigen Ereignis gehuldigt worden war, setzt die Karnevalsgesellschaft Goubloch mit ihren Prunksitzungen dem noch die Krone auf.

Foto: KG Goubloch Ober

Nach der Begrüßung durch den Sitzungspräsidenten durfte sich die Narrenschar zunächst über den Einmarsch der Tollitäten freuen: Prinz Philipp I., zweiter Bagger vom Meilenstein, Herrscher über Krotze, Splitt und Pflasterstein, und seine Lieblichkeit Prinzessin Carmen II., von Liebfrauen und der Zehnergass, Fürstin der Glittergirls und edles Steuerfach-Ass.

Ohne Garde bewegt sich aber ein Prinzenpaar nicht vor die Tür. Die Prinzengarde der KG Goubloch präsentierte einen Tanz der Spitzenklasse (Trainerinnen: Jaqueline Neumann, Catharina Lambrich und Desirée Guerriero).

Von „Fake News“ oder alternativen Fakten lässt sich ein wahrer Chef vom Protokoll nicht beeindrucken. Mit Jan Zimmer steht bei den Goublöchern ein solcher in der Bütt. Nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit weiß er über Stadt und Land zu berichten.

Katharina Mallmann ist das Funkenmariechen des Vereins und inzwischen schon zum fünften Mal auf der Bühne. Ein toller Tanz des kleinen roten Flitzers, der zu Recht mit viel Beifall belohnt wurde. Trainiert wurde sie wieder von Michelle Tappertzhofen.

Ein besonders quirliges Kinderprinzenpaar war nun zu Gast. Jamie I. von Sport und Speed und Giulia I. von Wies und Grund überbrachten dem Publikum im Saal ebenfalls närrische Grüße. Begleitet wurden sie von den Gardemädchen Lara und Sofia Speicher sowie von Bajazz Gerrit Kuhn.

Seit sage und schreibe 40 Jahren tritt bereits Komiteeler Joachim Lamby auf Goublochs Bühne auf. Auch in diesem Jahr fand er wieder den richtigen Ton und traf den Nerv des Publikums. In seinem musikalischen Protokoll griff er erneut das aktuelle Stadtgeschehen auf und vertonte es zum Gefallen des Auditoriums.

Die „Glittergirls“ sind die Nachwuchstanzgruppe der Goublöcher. Unter der Leitung von Nicole Lambrich und Carmen Lief zeigten die jungen Damen einen großartigen Tanz unter dem Motto „König der Löwen“. Zum Abschluss der ersten Halbzeit kündigte sich noch einmal großer Besuch an. Alle Jubiläumsjahre gibt es in Oberwesel ein weiteres Prinzenpaar. Das besondere Paar Marion Bungert und Joachim Bappert kam auch nicht alleine. Neben Uffstumber Wolfgang Dietrich zogen sogar zwei Fanfarenbläser namens Daniel Stahl und Thomas Dietrich mit in den Thronsaal ein.

Mit einem wahrlich ganz besonderen Schmankerl erfreuten die Goublöcher ihre Gäste bei der Rückkehr aus der Halbzeitpause. Denn extra zum großen Fasenachtsjubiläum hat sich eine ganz besondere Tanzgruppe formiert. In der Jubiläumsgarde sind 24 junge und jung gebliebene Damen vertreten, die entweder heute tanzen oder früher einmal in der Prinzengarde getanzt haben. Mit einem Potpourri aus den letzten 20 Jahren Showtanzgeschichte setzten sie unter der Leitung von Julia Jayme und Eva Joras, ein Ausrufezeichen. Der bunte und vielfältige Tanz ließ von Samba bis Moulin Rouge keine Wünsche offen.

Nach so viel Frauenpower auf der Bühne war es nun an der Zeit, auch der holden Weiblichkeit im Saal wieder etwas zu bieten. „Die Prinzen“ sind Goublochs Garant für ausgelassene Stimmung, und genau das stellten sie auch dieses Jahr wieder unter Beweis, trällerten was das Zeug hielt und rissen alle Narren förmlich von den Stühlen. Wie immer stand die Truppe unter der Leitung von Heinz Vogel und Urnarr Theo Castor.

Wer kennt es nicht? Man schaltet das Licht zu Hause ein und stellt fest: Hier müsste dringend mal wieder sauber gemacht werden! Glücklicherweise konnten die Goublöcher an diesem Abend mit der Klofrau von Wesel echtes Fachpersonal gewinnen. Birigt Dum rockte mit ihrem Einzelvortrag die Bühne und hatte so manche Geschichte aus dem Leben einer Klofrau mitgebracht.

Haben Sie schon mal selbst versucht einen Baumkuchen zu backen? Nein? Ein kleiner Tipp: Dazu benötigt man keinen echten Baum. Das wussten auch die „Gasseschwätzer“ und zeigten bei ihrem Vortrag, was dabei dennoch so alles schiefgehen kann. Lisa Kahl, Sophie Linkenbach, Anja Steffen, Karsten Henrich und Jörg Daum griffen bei ihrem Vortrag tief in die närrische Trickkiste.

Ob die Bühne richtig steht, seht ihr, wenn Gewicht drauf geht. So lautet eine alte Bühnenbauerweisheit aus den Anfängen der Weseler Fasenacht. Bisher hat sie noch immer gehalten. Selbst wenn das Männerballett der KG Goubloch darauf Einzug hält. Auch in diesem Jahr hielt sie stand und die Leichtmatrosen zeigten einen schmissigen Tanz mit reichlich Action. „Klarmachen zum Auslaufen“ hieß es für die Truppe von Eva Kahl.

Einen sagenhaften Schlusspunkt setzten die „Showgirls“ der KG Goubloch Prinzengarde mit ihrem diesjährigen Showtanz und ließen es auf der Bühne so richtig krachen. Trainiert werden die Damen von Jaqueline Neumann, Catharina Lambrich und Desiree Guerriero.

Vor dem großen Finale der Sitzung galt es nun noch, allen Helfern und Gönnern des Vereins zu danken, ohne die eine solche Prunksitzung schlichtweg nicht möglich gewesen wäre. Auch das tolle Publikum erhielt an dieser Stelle großes Lob. Um kurz nach Mitternacht endete das offizielle Programm der Goubloch-Jubiläumssause. Gefeiert wurde aber trotzdem weiter bis in die frühen Morgenstunden.