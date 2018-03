Gericht soll Konflikt um Schule klären

Die Kinder aus Nörtershausen besuchen die Grundschule im Bopparder Stadtteil Buchholz – das ist seit Jahrzehnten so geregelt. Die ehemalige Verbandsgemeinde Untermosel, zu der Nörtershausen gehört, beteiligte sich in der Vergangenheit im Gegenzug an den Kosten – zuletzt mit 25.000 Euro jährlich. Doch damit ist seit der Fusion der VG mit der VG Rhens Schluss.

43 Kinder aus Nörtershausen und den Brodenbacher Höhenortsteilen besuchen derzeit die Grundschule im Bopparder Stadtteil Buchholz, obwohl die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel eigentlich gern gehabt hätte, dass sie in Waldesch unterrichtet werden. An den Kosten für die Grundschule Buchholz will sich die VG nicht beteiligen. Foto: Sascha Ditscher

Sehr zum Ärger der Stadt Boppard, die die VG Rhein-Mosel jetzt verklagte. Doch was steckt hinter dem Konflikt? Und warum will sich die VG Rhein-Mosel nicht mehr an den Kosten beteiligen?

Der Streit hängt in gewisser Weise tatsächlich mit der Fusion zusammen. Nach dem Zusammenschluss bot sich für die VG Rhein-Mosel die Möglichkeit, die Grundschulkinder aus Nörtershausen auf dem Gebiet der eigenen Verbandsgemeinde unterrichten zu lassen – nämlich in Waldesch, das auf dem Gebiet der ehemaligen VG Rhens liegt. Diese Chance wollte die VG Rhein-Mosel ergreifen, um sich künftig die Kostenbeteiligung an der Grundschule Buchholz zu sparen. So einfach wie es sich anhört, ist die Sache aber nicht. Denn Nörtershausen gehört seit Jahrzehnten zum Schulbezirk der Grundschule Boppard-Buchholz und die Kinder sind damit eigentlich zum Besuch dieser Schule verpflichtet.

Eine Änderung der Schulbezirke ist in einem solchen Fall möglich, wenn beide beteiligten Kommunen zustimmen. Und die Stadt Boppard tat dies nicht. Somit blieb für die VG Rhein-Mosel nur noch die Hoffnung, dass das Land „ein dringendes öffentliches Interesse“ sieht und die Änderung herbeiführt. Aber auch dies blieb aus.

Im Mai 2015 lehnte die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ab und verwies auf mehrere Nachteile, die mit einer Änderung einhergingen: etwa die Neuorganisation von Schulbuslinien nach Waldesch unter Beibehaltung der Verbindung nach Buchholz, weil dort ein Ganztagsangebot zur Verfügung steht. Die VG Rhein-Mosel akzeptierte die Entscheidung zwar, Bürgermeister Bruno Seibeld kündigte aber schon damals an, dass man die bis 2014 gezahlte Kostenbeteiligung von 25.000 Euro fortan nicht mehr bezahlen wolle.

In der Darstellung des Sachverhalts des Koblenzer Verwaltungsgerichts, das sich nun mit dem Fall beschäftigt, heißt es, dass die VG Rhein-Mosel das fehlende Einverständnis der Stadt Boppard als Grund angibt, denn die Schüler aus Nörtershausen hätten ja auch in Waldesch zur Schule gehen können. „Damit sei jegliche Grundlage für die weitere Zahlung von Kostenanteilen für das Jahr 2015 und für die Zukunft entfallen“, heißt es in der Vorlage des Gerichts. Die VG ist nach der Vorlage auch der Ansicht, dass der Schulbezirk der Grundschule Buchholz, zu dem auch die Brodenbacher Ortsteile Kröpplingen und Stabenhof gehören, inzwischen aufgehoben wurde, weil die Schule als Ganztagsschule geführt wird und die Eltern somit Wahlfreiheit hätten.

Letzteres hält der Bopparder Stadtbürgermeister Walter Bersch für einen „formalen Aspekt, der der Sache nicht gerecht wird“. Fakt ist es seiner Meinung nach viel mehr, dass man in Buchholz Schulkapazität für die (zurzeit 43) Kinder aus Nörtershausen, Kröpplingen und Stabenhof vorhalte, die es so in Waldesch gar nicht gebe. „Die Schule in Waldesch wäre nicht in der Lage, die Schüler aufzunehmen“, so Bersch. Allein schon die hohen Kosten für den nötigen Umbau sprechen aus seiner Sicht für eine Beibehaltung der derzeitigen Regelung.

Die Schule in Waldesch werde nie an das schulische Angebot der Schule in Buchholz, die aktuell 191 Kinder besuchen und in die laut Bersch in den letzten Jahren viel Geld investiert wurde, heranreichen. „Die Schulträger sollen sich darüber freuen, dass die Kinder ein sehr gutes Angebot haben.“ Die VG soll sich an den Kosten beteiligen.

VG-Bürgermeister Bruno Seibeld ist der Ansicht, dass „hier kein Rechtsanspruch der Stadt Boppard gegeben ist“. Die ADD habe bereits festgestellt, dass es sich nicht um einen gültigen Vertrag handelt. Seibeld ist der Meinung, dass es an der Grundschule in Waldesch sehr wohl noch Kapazität gibt. „Das hatten wir schon geprüft.“ Dass sich die VG an den Kosten für die Grundschule Buchholz beteiligen wird, ist seinen Worten nach gar nicht ausgeschlossen – allerdings nur an den „schülerbezogenen Kosten“, wie er erklärt. Gespräche darüber hätten bereits stattgefunden. Die genannten Beträge seien der Stadt aber zu gering gewesen. Dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht sieht er gelassen entgegen: „Der guten Nachbarschaft tut das keinen Abbruch“, so Seibeld.

Von unserem Redakteur Volker Schmidt