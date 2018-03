Gemeinsam für Frauenrechte trommeln

Lea Ackermann lässt auch mit 80 Jahren nicht locker, wenn es um den Schutz benachteiligter, entrechteter und erniedrigter Frauen geht. Die Ordensschwester und zahlreiche Mitstreiterinnen der Frauenhilfsorganisation Solwodi führen von Boppard-Hirzenach aus einen weltweiten Kampf für die Rechte der Frauen.

Beim Treffen in der Solwodi-Zentrale in Hirzenach stimmte sich die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Pia Reuter (2. von links), mit den Mitarbeiterinnen von Solwodi Helga Tauch (rechts), Lea Ackermann (2. von rechts) und Ruth Müller für die Durchführung gemeinsamer Projekte ab.

Für die Rechte der Frauen kämpft auch Pia Reuter, die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Hunsrück-Kreises. Durch die „Flüchtlingskrise“ 2015 bündeln sich viele frauenspezifische Fragestellungen und Probleme der Welt im Mikrokosmos des Rhein-Hunsrück-Kreises. Dass zahlreiche Frauen in Afrika und Vorderasien, vor allem in muslimischen Gesellschaften, weitgehend entrechtet und alles andere als gleichberechtigt sind, konnte Pia Reuter durch den Zuzug von Menschen aus jenen Ländern in den Kreis vielfach erfahren. „In den vergangenen zwei Jahren habe ich in meiner Arbeit festgestellt, dass Sozialisation durchaus ein heikles Thema sein kann“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte beim Treffen mit Lea Ackermann und ihren Mitstreiterinnen Helga Tauch und Ruth Müller in der Solwodi-Zentrale in Hirzenach.

Solwodi und die Gleichstellungsstelle des Kreises – sie haben sich gesucht und gefunden. Gemeinsam bringen sie frauenspezifische Themen aufs Tapet, halten das Bewusstsein hoch, dass beim Miteinander der Geschlechter noch vieles im Argen liegt. Sie machen gemeinsame Bildungsarbeit, gehen in Schulen und sensibilisieren die Bevölkerung im gemeinsamen Kinoprojekt „Der besondere Frauenfilm“ für Probleme und Anliegen, mit denen es Frauen weltweit zu tun haben.

Die Reihe „Der besondere Frauenfilm“ geht jetzt ins dritte Jahr. Im Bopparder Cinema in der Stadthalle wird zum Kinoerlebnis mit prämierten Filmen auch ein auf Entspannung und Kommunikation angelegtes Begleitprogramm geboten – mit Sektempfang und Expertinnenforum. Bisherige Themen in den Filmen waren Frauenrechte, Zwangsheirat, Minderheitenrechte und Prostitution.

Im vorigen Jahr haben 2471 Frauen aus 109 Ländern in der Zentrale in Boppard-Hirzenach und in den weiteren 17 Beratungszentren in Deutschland Kontakt mit Solwodi aufgenommen, weil sie in irgendeiner Form Hilfe benötigten (siehe Text unten). Gemeinsam klären Solwodi und die Gleichstellungsstelle über die Beschneidung von Frauen in vielen Ländern auf, über Frühehen und Zwangsehen und eben auch über Prostitution, die es auch im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt – etwa auf dem Straßenstrich an der Hunsrückhöhenstraße, obwohl sich bei der Kreisverwaltung keine einzige Prostituierte gemeldet hat, was nach dem neuen Gesetz erforderlich ist.

Apropos Prostitution. Solwodi führt einen 30-jährigen Kampf gegen die Prostitution. Die Anfänge in Kenia vor 33 Jahren führten in die dunklen Seiten der Elendsprostitution. Lea Ackermann befreite junge Frauen und Mädchen aus ihrer Zwangslage, sorgte dafür, dass sie eine Ausbildung machen und in der Gesellschaft Fuß fassen konnten.

Zu verschiedenen Anlässen hat Schwester Lea betont, dass „Prostitution, Sex-Tourismus und sexuelle Ausbeutung keine Dritt-Welt-Probleme sind, sondern globale“. So hat sie es auch in der Einleitung zu ihrem neuen Buch über 30 Jahre Solwodi formuliert.

Klar, Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein globales Anliegen. Aber auch in Europa und speziell in Deutschland ist die Gleichstellung noch längst nicht gesellschaftliche Realität. Eines der größten Hindernisse für Gleichstellung sehen Lea Ackermann und ihre Mitstreiterinnen eben in der Prostitution. In ihren Augen ist Prostitution ein Verstoß gegen die Menschenrechte.

Dieser Kampf hat auch eine starke politische Dimension. So hält Solwodi sowohl das Prostitutionsgesetz von 2002, das den legalen Sexkauf regeln soll, als auch das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 für eine Missgeburt, weil beide Gesetze Prostitution als normalen Beruf ansehen.

Unter dem Slogan „Mach den Schluss-Strich“ hat Solwodi eine groß angelegte Kampagne gegen den Sexkauf in Gang gesetzt. Nach Auskunft von Lea Ackermann haben bisher mehr als 15.000 Unterschriften für die Einführung des sogenannten nordischen Modells in Deutschland gesammelt. Wie in Schweden, Island, Norwegen, Kanada, Nordirland, Irland und Frankreich soll sich auch in Deutschland der Freier, der eine Frau kauft, strafbar machen. Nur so könne die Sexindustrie mit ihren Ausbeutungsmechanismen und Verstoßen gegen Menschenrechte gestoppt werden.

Eine politische Spitze hat auch die Forderung von Solwodi, im Asylrecht eine Anerkennung von „geschlechterspezifischen Fluchtgründen“ einzuführen. „Wir gewähren einer Frau Schutz, die dreimal in ihrer Gemeinschaftsunterkunft vergewaltigt wurde“, beschreibt Schwester Lea einen aktuellen Fall aus ihrer praktischen Arbeit. „Wir haben im Kreis zu wenige Schutzwohnungen“, stellt Pia Reuter fest und unterstützt Solwodi im Anliegen, die besondere Lage der Frauen zu berücksichtigen.

