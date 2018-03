Fusion: Stadt Simmern einstimmig dafür

Aus unserem Archiv

Simmern

Einen weiteren Meilenstein in Sachen Kommunalreform der Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen hat der Simmerner Stadtrat am Mittwochabend erklommen. Die Mütter und Väter der Kreisstadt votierten einstimmig für eine Fusion mit dem Nachbarn. Enthalten hatte sich nur Joachim Kuhn. Darin war das CDU-Ratsmitglied konsequent: Auch im Verbandsgemeinderat hatte es sich der Stimme enthalten und als Begründung die fehlende Einflussnahme der Gremien in den Fusionsverhandlungen aufgeführt.