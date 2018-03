Frauenfußball entstand einst aus einer Bierlaune

Autorenlesung, Filmvorführung, Diskussionsrunden mit Welt- und Europameisterinnen – ein pralles Programm hatten der Fußballverband Rheinland, Lotto Rheinland-Pfalz und das Pro-Winzkino am Dienstagabend unter dem Motto „Fußball ist weiblich und mehr“ für die Freunde des runden Leders im Simmerner Lichtspielhaus auf die Beine gestellt. Was sich dort an Prominenz auf dem Podium tummelte, konnte sich wahrlich sehen lassen: Der langjährige DFB-Präsident Theo Zwanziger war aus Altendiez angereist, Ex-Nationalspielerin und DFB-Direktorin Steffi Jones gab sich mit der aktuellen Bundesliga- und Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi die Klinke in die Hand. Dazu gesellten sich Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes, Staatssekretärin Margit Gottstein sowie mit Bärbel Petzold, Maria Breuer und Marion Isbert drei Urgesteine des deutschen Frauenfußballs.

Simmern – Autorenlesung, Filmvorführung, Diskussionsrunden mit Welt- und Europameisterinnen – ein pralles Programm hatten der Fußballverband Rheinland, Lotto Rheinland-Pfalz und das Pro-Winzkino am Dienstagabend unter dem Motto „Fußball ist weiblich und mehr“ für die Freunde des runden Leders im Simmerner Lichtspielhaus auf die Beine gestellt. Was sich dort an Prominenz auf dem Podium tummelte, konnte sich wahrlich sehen lassen: Der langjährige DFB-Präsident Theo Zwanziger war aus Altendiez angereist, Ex-Nationalspielerin und DFB-Direktorin Steffi Jones gab sich mit der aktuellen Bundesliga- und Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi die Klinke in die Hand. Dazu gesellten sich Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes, Staatssekretärin Margit Gottstein sowie mit Bärbel Petzold, Maria Breuer und Marion Isbert drei Urgesteine des deutschen Frauenfußballs.

Stefan Kieffer, Sportredakteur unserer Zeitung und Buchautor, unterhielt zunächst das Publikum, indem er Auszüge aus seinem sehr lesenswerten und vergnüglichen Sachbuch „Der Fußball wird weiblich – Die Geschichte des Frauenfußballs in Rheinland-Pfalz“ zum Besten gab. In mühevoller Arbeit hatte er dazu Archive durchwühlt, alte Zeitungsartikel gesichtet und Zeitzeugen befragt. Er erzählte, wie 1969 aus einer Bierlaune heraus in Bad Neuenahr die erste Frauenmannschaft gegründet wurde und diese dann ein Jahr darauf als Vorläufer der Nationalmannschaft die deutschen Farben bei der inoffiziellen Frauen-Fußball-WM in Italien vertrat. Damals war Fußball noch eine reine Männerdomäne, erst Ende 1970 hob der DFB ein bis dato gütiges Frauenfußballverbot wieder auf. In spannender, aber auch durchaus amüsanter Weise erinnerte Kieffer an diese Zeit und an so manche Schlagzeile, die mehr von Chauvinismus als von sportlichem Sachverstand geprägt war.



Den früheren Nationalspielerinnen Marion Isbert, Bärbel Petzold und Maria Breuer entlockte der Journalist im anschließenden Gespräch so manche Anekdote aus der Zeit, als dieser Sport noch in seinen Kinderschuhen steckte. Übrigens bekamen die frischgebackenen Europameisterinnen noch 1989 vom DFB ein Kaffeeservice mit Blümchendekor als Titelprämie überreicht. „Wir waren damals genauso vom Virus Fußball infiziert, wie das bei vielen Mädchen auch heute der Fall ist“, unterstrich Maria Breuer, Torfrau des SC 07 Bad Neuenahr, die ihre 17 Jahre und mehr als 1000 Spiele währende Karriere 1978 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft krönte. „Ein absoluter Traum“, erinnert sie sich noch heute. Den Gewinn der EM 1989, bei dem Marion Isbert drei Elfmeter im Halbfinale gegen Italien hielt, bezeichnete Stefan Kieffer als endgültigen Durchbruch des Frauenfußballs.



In der nächsten Talkrunde spielten sich Theo Zwanziger und Walter Desch, laut Ex-DFB-Präsident „Vater und Sohn“, verbal die Bälle zu. Zwanziger betonte, dass der DFB seine dynamische Entwicklung auch und gerade dem Frauenfußball zu verdanken habe. Er besuche lieber ein Spiel der Damen, als „gelangweilt in einer VIP-Loge eines Bundesliga-Klubs“ zu sitzen. „Ich habe die Erfahrung gemacht: Wer sich im Frauenfußball engagiert, bekommt immer sehr viel mehr zurück“, erklärte Zwanziger.



Die Bad Neuenahrer Fußballfans durften ob eines Treuebekenntnisses ihrer Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi aufgeatmet haben. „Momentan stimmt dort das Gesamtpaket für mich. Ich setze darauf, dass bei uns ein konstanter Aufbau erfolgt, damit wir dann mal oben angreifen können.“



Kurz vor Schluss erschien noch Steffi Jones. Die Chefin des Organisationskomitees der Frauen-WM 2011 hatte lange im Stau gesteckt. Sie berichtete von ihren Tätigkeiten als DFB-Direktorin und Fifa-Botschafterin für den Frauenfußball. „Das sind sicherlich wichtige Aufgaben, aber leider sitzt man zu viel im Büro. Ich bin immer noch gern auf dem Fußballplatz.“ mal