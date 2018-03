Forstämter rufen zu Vorsicht bei Waldarbeiten auf

Aus unserem Archiv

Kastellaun

Wenn es am Bau ruhiger wird, geht’s im Wald so richtig los. Im Herbst und Winter ist die Hochsaison der Waldarbeit. Doch was machen die Forstleute da eigentlich genau? Bäume fällen – klar, aber wieso? Weshalb die bunten Farbmarkierungen? Warum ist der Weg gesperrt? Kann eine Umleitung angeboten werden? Auf diese Fragen gibt die neue Baustellenbeschilderung von Landesforsten Rheinland-Pfalz Waldbesuchenden eine Antwort. Das Forstamt Kastellaun hat sie jetzt erstmals im Staatswald eingesetzt.