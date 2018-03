Feuerwehr löscht Wohnhausbrand

79 Feuerwehrleute löschten am späten Sonntagnachmittag einen Wohnhausbrand in Völkenroth. In der Alten Hauptstraße loderten Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Menschen kamen nicht zu Schaden.

79 Feuerwehrleute löschten am späten Sonntagnachmittag einen Wohnhausbrand in Völkenroth. In der Alten Hauptstraße loderten Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Sofort stand die Etage des Wohnhauses, das direkt an der Straße steht, in Flammen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die sechsköpfige Familie hatte beim Ausbruch des Feuers das Haus rechtzeitig verlassen, sodass es zu keinen Personenschäden kam. Die routinemäßige ärztliche Untersuchung der Familie habe ergeben, so die Polizei, dass niemand – etwa durch Rauchvergiftung – verletzt wurde. Warum es in dem Haus zu dem Brand kam, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Die Feuerwehr, die den Brand unter Kontrolle brachte, versiegelte am Ende des Einsatzes das Gebäude. Es wird nun von Sachverständigen der Kriminalpolizei untersucht, um die Brandursache zu ermitteln. Die Familie kann ihr Haus nicht mehr benutzen. Durch den Brand ist es unbewohnbar geworden, sagt die Polizei. Vorübergehend ist die Familie in Simmern untergebracht worden. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte durch die Rettungsleitstelle Bad Kreuznach am späten Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr. Nach und nach wurden die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden in Marsch gesetzt. Vor Ort waren neben der heimischen Wehr aus Völkenroth die Feuerwehren aus Buch, Bell, Mastershausen und Kastellaun. Insgesamt 79 Kameraden waren an der Brandbekämpfung vor Ort beteiligt. Zwei Krankenwagen sowie die Polizei gehörten ebenfalls zum Einsatzteam.

